Лучше магазинного: как приготовить средство для мытья посуды собственноручно 2 20.04.2023, 9:15

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Опубликован уникальный рецепт.

Тренд на экологичную и безопасную бытовую химию побуждает многие переходить в том числе на самодельные средства. Некоторые из них могут быть ничем не хуже фабричных.

Сайт obozrevatel.com узнал домашний рецепт жидкости для мытья посуды. Ее изготовляют с добавлением соды и используют, как обычно. Она экологически чистая и подходит даже для мытья детских тарелок и чашек.

Чтобы приготовить жидкость, понадобится:

брусок детского мыла;

вода;

1 столовая ложка водки;

4 столовые ложки аптечного глицерина;

2 столовые ложки пищевой соды.

Мыло нужно натереть на терке и растворить получившуюся стружку в 0,5 л теплой воды. Полученный раствор доводят до кипения на водяной бане, затем добавляют воды, чтобы получить ровно 0,5 л жидкости. После этого средство можно снимать с огня.

Пока смесь еще теплая, в нее добавляют водку и глицерин и тщательно перемешивают. Последней в средство вмешивают соду.

Когда жидкость охладится, ее останется перелить в бутылку с дозатором. Далее средство можно использовать, как обычно – нанося на губку или добавляя непосредственно в посуду.

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