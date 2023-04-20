Глава Компартии Мигель Диас-Канель снова стал президентом Кубы 1 20.04.2023, 9:24

Мигель Диас-Канель

Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

Решение приняла Национальная ассамблея.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес переизбран президентом Кубы. Такое решение приняла Национальная ассамблея народной власти Кубы 19 апреля.

Диас-Канель назначен президентом до 2028 года, за него проголосовали 459 из 462 присутствовавших депутатов. Также был переизбран на новый срок вице-президент Вальдес Меса и утвержден состав правительства.

В своей речи после избрания Диас-Канель прославлял социализм и кубинскую Революцию, которая есть «путь к достижению для всех высшей степени социальной справедливости и счастья».

После принятия новой Конституции в 2019 году на Кубе восстановили пост президента, который утверждается однопалатным парламентом страны. Именно тогда эту должность занял Мигель Диас-Канель, который в 2018-м стал после Рауля Кастро председателем Госсовета Кубы и главнокомандующим Революционными вооруженными силами. В 2021-м он сменил Кастро и во главе Компартии Кубы.

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