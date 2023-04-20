закрыть
20 апреля 2023, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Компартии Мигель Диас-Канель снова стал президентом Кубы

1
  • 20.04.2023, 9:24
Глава Компартии Мигель Диас-Канель снова стал президентом Кубы
Мигель Диас-Канель
Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

Решение приняла Национальная ассамблея.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес переизбран президентом Кубы. Такое решение приняла Национальная ассамблея народной власти Кубы 19 апреля.

Диас-Канель назначен президентом до 2028 года, за него проголосовали 459 из 462 присутствовавших депутатов. Также был переизбран на новый срок вице-президент Вальдес Меса и утвержден состав правительства.

В своей речи после избрания Диас-Канель прославлял социализм и кубинскую Революцию, которая есть «путь к достижению для всех высшей степени социальной справедливости и счастья».

После принятия новой Конституции в 2019 году на Кубе восстановили пост президента, который утверждается однопалатным парламентом страны. Именно тогда эту должность занял Мигель Диас-Канель, который в 2018-м стал после Рауля Кастро председателем Госсовета Кубы и главнокомандующим Революционными вооруженными силами. В 2021-м он сменил Кастро и во главе Компартии Кубы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот Артем Черников
І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин