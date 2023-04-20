«Доярка о НАТО рассказала»
- 20.04.2023, 9:37
Пленный россиянин рассказал, почему пошел на войну.
Российский военный, который оказался в плену в Украине, признался, что пришел защищать «братский народ» от войск НАТО. О том, что военный контингент Североатлантического блока «угнетает граждан» на территории нашей страны оккупант узнал... от доярки.
«Феерический» диалог опубликован на YouTube-канале Патреона после допроса военнопленного. Мобилизованный на полном серьезе утверждает, что у него не было повода сомневаться в словах работницы физического труда, поскольку она «взрослый человек».
Как заметил оккупант, 30-летняя доярка сама узнала о присутствии НАТО в Украине из газет. Она немедленно передала эту информацию сотруднику, после чего тот решительно настроился идти на войну.
«А для тебя доярка авторитет что-ли?» – спрашивает у захватчика автор допроса.
«Ну мы же вместе работаем», – заметил мобилизованный, «блеснув» потрясающей эрудицией.