«Доярка о НАТО рассказала» 20.04.2023, 9:37

Пленный россиянин рассказал, почему пошел на войну.

Российский военный, который оказался в плену в Украине, признался, что пришел защищать «братский народ» от войск НАТО. О том, что военный контингент Североатлантического блока «угнетает граждан» на территории нашей страны оккупант узнал... от доярки.

«Феерический» диалог опубликован на YouTube-канале Патреона после допроса военнопленного. Мобилизованный на полном серьезе утверждает, что у него не было повода сомневаться в словах работницы физического труда, поскольку она «взрослый человек».

Как заметил оккупант, 30-летняя доярка сама узнала о присутствии НАТО в Украине из газет. Она немедленно передала эту информацию сотруднику, после чего тот решительно настроился идти на войну.

«А для тебя доярка авторитет что-ли?» – спрашивает у захватчика автор допроса.

«Ну мы же вместе работаем», – заметил мобилизованный, «блеснув» потрясающей эрудицией.

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