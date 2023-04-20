Под Минском продают собственный «замок» всего за $150 тысяч 20.04.2023, 9:39

фото: onliner

Дом в Колодищах занимает 4 этажа и имеет трехметровые потолки.

Если вы с детства мечтали поселиться в собственном замке, для этого необязательно ехать во Францию или Германию. Можно, например, отправиться в Колодищи, где в середине 1990-х некие энтузиасты построили себе кирпичный дворец. Допускаем, что такая замена покажется вам неравнозначной, но и поместье в Нойшванштайн явно не стоит $150 000 по курсу. А здесь за такую сумму можно отхватить целых 630 «квадратов», пишет onliner.by.

Коттедж расположен на участке в 17 соток. К нему подведены все необходимые коммуникации: центральное водоснабжение, местная канализация, газ, электричество, интернет.

Дом занимает 4 этажа и имеет трехметровые потолки. Внутри частично выполнена чистовая отделка, так что долго возиться с ремонтом не придется. По словам собственников, здание готово на 80%. В нем предусмотрено место для гаража, спортивного зала, бассейна, террасы. В общем, новым хозяевам точно будет где разгуляться.

К слову, объект можно использовать еще и в коммерческих целях, например, открыть офис. Ну или просто разделить на несколько квартир.

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