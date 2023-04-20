Взрывом неизвестного объекта над Киевом начало заниматься Космическое агентство Украины 4 20.04.2023, 9:44

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Яркую вспышку в небе видели и в южных городах Беларуси.

Над Киевом вечером 19 апреля, скорее всего, разразилось неизвестное «космическое тело». Яркую вспышку в небе видели и в южных городах Беларуси — Гомеле и Мозыре. Информация о случившемся уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля Государственного комического агентства Украины.

Как отметили в центре, 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области.

«Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», - говорится в сообщении.

Взрывом неизвестного объекта над Киевом начало заниматься Космическое агентство Украины

Напомним, в небе над Киевом 19 апреля зафиксировали яркую вспышку, после чего в столице и области объявили воздушную тревогу и сообщили о воздушном объекте.

Власти Киева сообщили, что предварительной причиной яркой вспышки является падение на Землю космического спутника NASA.

Однако в NASA опровергли, что вспышка над Киевом могла быть вызвана падением с орбиты спутника. В это время спутник еще находился на орбите.

Между тем, в образовательном проекте о космосе The Alpha Centauri предполагают, что это был не спутник, а болид (метеор).

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