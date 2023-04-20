Валерий Карбалевич: Лукашенко перешел Рубикон

Валерий Карбалевич: Лукашенко перешел Рубикон6
- 20.04.2023, 9:47
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Станет ли визит Пушилина в Минск триггером, который приведет к изменению тактики?
19 апреля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был отозван для консультаций в Киев. Поводом для такого шага стал приезд главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина в Минск и встреча его с Александром Лукашенко. Как надо воспринимать этот шаг официальных властей Украины и каких последствий ожидать от него Беларуси?
Политолог Валерий Карбалевич считает, что пока трудно однозначно оценить действия Киева: «Возможно, это действительно начало эскалации». Ведь до сих пор, говорит эксперт, официальный Киев придерживался тактики, что не надо провоцировать и раздражать Лукашенко. Ведь если он разозлится, то может отправить беларусские войска в Украину воевать.
А теперь получается, что сам Минск «перешел определенный Рубикон». Это, конечно, не война, отмечает Валерий Карбалевич, но признание части украинской территории фактически российской. И это может привести к тому, что тактика Киева изменится. Отзыв посла и является определенным шагом в этом направлении.
Политолог говорит, что за этим шагом могут быть и следующие. Например, ранее проходила информация, что официальный Киев лоббирует решение, чтобы не включать Беларусь в новые пакеты санкций, чтобы не злить Лукашенко. И действительно, говорит Карбалевич, в три последних пакета Беларусь не попадала. Теперь может получиться наоборот: Киев будет лоббировать как раз введение санкций.
«Это будет в некотором смысле зеркальный ответ официальному Минску. Мол, вы здесь приняли нашего главного сепаратиста. Ну вот, мы тоже приняли вашего главного политического оппонента. Так что действительно ситуация может развиваться в конфликтную сторону между Минском и Киевом», – резюмирует Валерий Карбалевич.