Валерий Карбалевич: Лукашенко перешел Рубикон 6 20.04.2023, 9:47

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Валерий Карбалевич

Станет ли визит Пушилина в Минск триггером, который приведет к изменению тактики?

19 апреля посол Украины в Беларуси Игорь Кизим был отозван для консультаций в Киев. Поводом для такого шага стал приезд главы «Донецкой народной республики» Дениса Пушилина в Минск и встреча его с Александром Лукашенко. Как надо воспринимать этот шаг официальных властей Украины и каких последствий ожидать от него Беларуси?

Политолог Валерий Карбалевич считает, что пока трудно однозначно оценить действия Киева: «Возможно, это действительно начало эскалации». Ведь до сих пор, говорит эксперт, официальный Киев придерживался тактики, что не надо провоцировать и раздражать Лукашенко. Ведь если он разозлится, то может отправить беларусские войска в Украину воевать.

А теперь получается, что сам Минск «перешел определенный Рубикон». Это, конечно, не война, отмечает Валерий Карбалевич, но признание части украинской территории фактически российской. И это может привести к тому, что тактика Киева изменится. Отзыв посла и является определенным шагом в этом направлении.

Политолог говорит, что за этим шагом могут быть и следующие. Например, ранее проходила информация, что официальный Киев лоббирует решение, чтобы не включать Беларусь в новые пакеты санкций, чтобы не злить Лукашенко. И действительно, говорит Карбалевич, в три последних пакета Беларусь не попадала. Теперь может получиться наоборот: Киев будет лоббировать как раз введение санкций.

«Это будет в некотором смысле зеркальный ответ официальному Минску. Мол, вы здесь приняли нашего главного сепаратиста. Ну вот, мы тоже приняли вашего главного политического оппонента. Так что действительно ситуация может развиваться в конфликтную сторону между Минском и Киевом», – резюмирует Валерий Карбалевич.

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