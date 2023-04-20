ISW: В России началась масштабная чистка силового блока 1 20.04.2023, 9:50

4,082

Кремль не уверен в собственной безопасности.

Напряжение внутри России продолжает расти. По данным аналитиков ISW, в стране могла стартовать чистка силового блока. Уже провели массовые проверки силового блока в стране-агрессоре.

Проанализировать ситуацию в стране взялись в Институте по изучению войны (ISW). Его специалисты собрали все, что известно о так называемых проверках и высказали предположение, что это все может означать.

Ищут тех, кто «сливал данные» Украине

Так, государственное информационное агентство сообщило 19 апреля, что ФСБ и главное управление службы безопасности министерства внутренних дел на протяжении недель проводили массовые проверки. Трясли Управление внутренних дел Центрального округа Москвы и несколько районных отделений полиции столицы. Причиной стал «утечка данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины».

Еще одно российское издание поделилось дополнительными сведениями. Мол, ФСБ и МВД задержали сотрудников полиции в ходе этого расследования. Причиной стало то, что они передавали персональные данные российских сил безопасности посторонним лицам. Некоторые из них – украинцы.

В Институте отметили, что сообщения о рейдах ФСБ и министерства внутренних дел отделениями полиции Москвы произошли на фоне серии арестов и освобождений. Они касались высокопоставленных членов руководства российской гвардии.

Составители отчета предполагают, что Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях. И что делают это для того, чтобы «провести капитальный ремонт аппарата внутренней безопасности». Его цель – устранить уже не контролируемых Кремлем чиновников. Кроме того, высшее руководство может стремиться к консолидации контроля над органами внутренней безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».