Последствия ремонта: водитель не попал в ДТП лишь благодаря опыту вождения 4 20.04.2023, 9:54

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Автовладелец из Могилева решил добиться справедливости.

В мае 2021 года Сергей обратился на одну из могилевских СТО для обслуживания машины перед техосмотром. Особенно его волновало состояние тормозной системы. Однако ремонт лишь добавил седых волос, пишет abw.by.

«Это угроза жизни клиента»

Сотрудники ремонтной организации, к слову, все документы оформили как надо и согласовали целый список работ: замену тормозных дисков и колодок, замену тормозной магистрали, закрепление защиты глушителя, компьютерную диагностику, замену троса стояночного тормоза, ремонт сайлент-блока, замену подшипника ступицы.

По словам Сергея, на СТО указанные работы обещали выполнить до конца дня. Около 18:00 со станции позвонили и сообщили о готовности. Автовладелец подписал акт выполненных работ, заплатил почти 300 рублей, после чего поехал домой. Однако поездка стала приключением.

«Перед одним из перекрестков я обнаружил, что машина практически не тормозит. Пришлось даже в соседнюю полосу уходить, чтобы не врезаться в стоявший на светофоре автомобиль, – вспоминает Сергей. – Получается, что после ремонта на СТО я спасся лишь благодаря опыту вождения. Естественно, на «аварийке» поехал обратно и предъявил ремонтникам претензии по поводу качества выполненных работ».

Старший мастер СТО провел повторную диагностику тормозной системы автомобиля, но каких-либо недостатков выполненной ими работы не обнаружил.

«Давайте проверим главный тормозной цилиндр», – предложил мастер, но я отказался. Было видно, что тормозные колодки очень сильно прижаты к дискам, что привело к сильному нагреванию колодок. Это никак не может быть связано с главным тормозным цилиндром. На все предложения его заменить я отказался. Кроме того, при осмотре машины обратил внимание на то, что после замены элемента тормозной магистрали работниками СТО не была прокачана тормозная система. Получается, со станции после ремонта выпустили машину с полностью неисправной тормозной системой, а это уже угроза жизни и здоровью клиента».

Сергей решил идти в суд с иском о защите прав потребителя. Он попросил взыскать с СТО 45 рублей в счет уменьшения стоимости выполненных работ, 1000 рублей компенсации морального вреда и 100 рублей в качестве возмещения расходов по оказанию юридической помощи.

Какой вердикт вынес суд

При рассмотрении дела в суде была назначена экспертиза, которая должна была ответить на вопрос: соответствовало ли качество ремонта установленным требованиям?

Из заключения эксперта (выдержки):

«Рабочая тормозная система автомобиля на момент осмотра находится в неисправном состоянии. Неисправности рабочей тормозной системы состоят в отсутствии функционирования АБС, а также коррозионных повреждениях поршней колесных тормозных механизмов передних и заднего правого колес. В рамках настоящего заключения экспертным путем решить вопрос о причине и моменте возникновения отсутствия функционирования АБС не представляется возможным. Вместе с тем при существующих неисправностях рабочая тормозная система исследуемого автомобиля находится в работоспособном состоянии.

Причинами возникновения остаточных тормозных моментов на передних и заднем правом колесах при отпущенной педали тормоза (притормаживания вышеуказанных колес) являются силы трения в каждой из пар "тормозные колодки – тормозной диск", возникновение которых может быть обусловлено заеданием поршней в колесных цилиндрах вследствие их коррозии и засорения, частичной утратой подвижности тормозных колодок в направляющих, а также направляющих пальцев суппортов. В рамках настоящего заключения экспертным путем конкретизировать причину возникновения остаточных тормозных моментов на передних и заднем правом колесах при отпущенной педали тормоза не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части».

Суду стало очевидно, что неисправность рабочей тормозной системы автомобиля Сергея не связана с неисправностью главного тормозного цилиндра, а также с работами, которые ответчик (СТО) фактически произвел. То есть получается, что мастера заменили кучу деталей, а истинную причину неисправности тормозной системы не нашли.

Тем не менее в суде решили, что ремонт был произведен качественно, поэтому исковые требования Сергея об уменьшении цены выполненной работы удовлетворению не подлежат. А его доводы о пропавших и неисправных тормозах опровергло заключение эксперта.

«Вот так и получилось, что СТО тут ни при чем, мол, АБС виновата, коррозия какая-то или еще что-то. Неисправность есть, но тормозная система в работоспособном состоянии, – сокрушается Сергей. – Еще и пошлину в доход государства пришлось платить, а это 160 рублей. «Попал» на деньги, посудился на свою голову».

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