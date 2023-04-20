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Белковский: В России в бой идут одни «старики»

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  • 20.04.2023, 10:03
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Белковский: В России в бой идут одни «старики»

Уже всерьез говорят об отправке на фронт танков Т-34.

В интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский прокомментировал слухи о том, что в России заводы работают «в три смены», чтобы производить оружие для войны против Украины.

«Они наращивают мощности, но какого-либо более-менее качества производимой продукции российская промышленность создать не может. И санкционная политика этому только способствует, – полной изоляции. [Президент РФ] Владимир Путин недавно грозился, что 1600 танков войдут в строй в этом году. Они войдут, но во многом это будут танки Т-54 и Т-55 (1950-х – 1960-х годов)», – сказал он.

По словам политолога, «уже речь идет о танке Т-34, причем на полном серьезе».

«В бой идут одни старики», – сыронизировал Белковский.

Он считает, что, «поскольку в принципе для человека с психологиической точки зрения комфортно верить в то, во что он хочет верить (правда – это устраивающая версия), то российское руководство, безусловно, верит в то, что эта работа в три смены дает какой-то результат».

«Они в этом себя убеждают», – подчеркнул Белковский.

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