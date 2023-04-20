Вернет первозданный блеск: названо неожиданное средство для полировкии авто 20.04.2023, 10:13

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Как провести эту процедуру, не обращаясь к автосервису.

Эксперты назвали средство, которое позволит идеально отполировать автомобиль. Оказывается, это можно выполнить своими руками, зная определенные правила проведения работ.

«Апостроф» рассказывает, как провести эту процедуру, не обращаясь к автосервису.

По словам экспертов, загрязнения и попавшие на лакокрасочное покрытие реагенты можно легко снять вручную с помощью средства, которое найдется в ванной комнате.

Полироль для авто

Так, вместо полироля можно использовать кондиционер для волос. Предпочтение нужно отдавать бальзамам, в составе которых есть силикон и ланолин.

На базе средства нужно приготовить раствор. Для этого достаточно развести 100 г кондиционера в 10 литрах воды.

Перед нанесением кондиционера машину нужно промыть и припарковаться на том месте, куда не попадает солнечный свет.

Также следует убедиться в том, что в средстве нет соединений, представляющих опасность для лака и краски.

Смесь нужно нанести на поверхность авто, используя кусок мягкой ткани.

После высыхания средства авто следует протереть салфеткой из микрофибры. В результате появится очень хороший блеск, а цвет станет ярче.

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