На территорию посольства Беларуси в Вильнюсе бросили горящий предмет 1 20.04.2023, 10:20

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Инцидент произошел ночью.

Сегодня ночью на территорию посольства Беларуси в Вильнюсе по улице Миндаугаса была заброшена горящая свеча. Речь идет о лампадке, устанавливаемой на кладбищах. Об этом говорится в сводке полиции литовской столицы.

Инцидент произошел в 0:13. Полиция проводит расследование по факту покушения на порчу имущества. Есть подозрение, что лампадка была наполнена легковоспламеняющейся жидкостью. Возгорание потухло естественным образом.

«В Вильнюсе на улице Миндаугаса неизвестный бросил на территорию посольства Республики Беларусь могильную свечу, наполненную легко воспламеняющейся жидкостью, в результате чего возник пожар, который погас сам», — написано в сводке.

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