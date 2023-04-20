«Остались только билеты в цирк» 5 20.04.2023, 10:29

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иллюстративное фото

Жена мобилизованного россиянина пожаловалась на «помощь» от властей.

Ирина Сергеевна Никифоряк, жительница станицы Преградной (Карачаево-Черкесия, Россия), утверждает, что у нее на попечительстве двое инвалидов.

Ей нужны дрова, а не цирк. С ее слов, еще 24 января 2023 года ее муж был добровольно мобилизован и отправился на войну против Украины, сообщает «Украина 365».

Районная власть обещала за это помощь в виде дров. Вместо этого они решили привезти два билета в цирк.

Сергей Корнев, председатель местного сельского поселения, на протяжении длительного времени обещал обеспечить женщину дровами, однако воз и ныне там. Корнев позже признался, что, скорее всего, дров не будет. Он Никифоряк поставил в очередь наравне с остальными женщинами, мужья которых отправились воевать в Украину.

На вопрос, а как вы поставили в очередь без каких-либо документов, Корнев пожал плечами и развел руками.

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