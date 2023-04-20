В Минске поймали любителя сырков

В Минске поймали любителя сырков2
- 20.04.2023, 10:36
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Водитель завода за несколько лет стащил молочки на 6200 рублей.
В Минске оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 29-летнего водителя завода, расположенного в Заводском районе. Он подозревается в хищении продукции на протяжении четырех лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Схема, которую раскрыла милиция, была очень простой. Водитель предприятия получал на складе продукцию и развозил ее в разные торговые объекты согласно маршрутным листам. Но по дороге забирал из партий по несколько позиций: глазированные сырки, молоко, творог, кефир, сыр.
Когда в гипермаркетах при приемке товара недосчитывались этих позиций, то вписывали эти сведения в возвратную накладную. Водитель документ принимал, а потом попросту не передавал руководству.
Так продолжалось с 2019 по 2022 год. За это время, как утверждается, молодой человек похитил молочки более чем на 6200 рублей.
Против минчанина возбуждено уголовное дело о присвоении вверенной продукции.