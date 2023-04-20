Радуница: значение праздника, традиции и что можно делать 1 20.04.2023, 10:50

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В этом году в Беларуси православные отмечают Радуницу 25 апреля.

В Беларуси православные верующие отмечают Радуницу 25 апреля 2023 года. У праздника нет постоянной даты. Она отмечается всегда на 9-й день после Пасхи.

Радуница, значение

Радуница считается родительским днем. Традиционно, она отмечается на девятый день после Пасхи. На Радуницу принято ходить на кладбище для того, что радость Воскресения Христова разделить со своими усопшими родственниками. Предки верили, что именно на Радуницу их умершие родственники могли принять участие в трапезе, пишет «Комсомолка».

Радуница, традиции

У белорусов одной из традиций на Радуницу было то, что на кладбище шли все члены семьи, причем они надевались, как на праздник. Белорусский этнолог Татьяна Кухаронак рассказывала, что женщины, как только подходили к кладбищу, начинали голосить и продолжали это делать и дальше, но уже припадая лицом к ней. После этого вся семья по очереди катала освященное яйцо по могиле и говорили: «Хрыстос Уваскрос!».

Этнолог добавила, что начинала с самого главного захоронения для семьи, а уже потом шли к последним. Затем, по традиции, рассаживались около одной из могил. Как правило, стелили белую скатерть и расставляли принесенные блюда. К трапезе приглашали своих ушедших родственников и именно для них по кусочку оставляли от каждого блюда. Что касается спиртного и воды, то их выливали для них сразу.

В свою очередь, белорусский историк Сергей Грунтов говорил, что в XIX веке у крестьян существовала традиция садиться на землю на кладбище, а вот могилу было принято накрывать скатертью. Именно так в то время поминали умерших родственников.

Что нельзя делать на Радуницу 25 апреля

На Радуницу запрещается ругаться, ссориться, выяснять отношения. Кроме того, в этот день нельзя сажать и сеять, так как это грозит неурожаем. Церковь просит не превращать могилы родственников в места распития алкоголя, не оставлять еду на могилах. А экологи просят белорусов отказаться от покупки искусственных цветов на Радуницу.

Что можно делать на Радуницу 25 апреля

В этот день обязательно сходить в церковь, помолиться за усопших родственников. Кроме того, можно также подать записки об упокоении. На Радуницу посещают на кладбище могилы родственников, которые после зимы приводят в порядок. Как правило, дома семья накрывала поминальный стол. Для усопших родственников оставляли свободное место и пустую тарелку. Во время обеда вспоминают истории, связанные с родственниками. На Радуницу приветствуется помощь нуждающимся.

Народные приметы на 25 апреля

Если утром небо багряное, то оно указывает на ветер и дождь в скором времени. В том случае, если в ночь на Радуницу заморозки, то урожай будет не богатым. А если выпало новолуние, то стоит ждать хорошего урожая. К слову, если в этот день увидеть грачей, то лето будет солнечным и теплым.

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