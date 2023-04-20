В России закончились новые иномарки 3 20.04.2023, 10:55

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Из доступных машин остались только модели АвтоВАЗа.

В России подошли к концу запасы новых иностранных автомобилей массового сегмента. На сайтах официальных представительств Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Renault и Hyundai сообщается о наличии в общей сложности 313 автомобилей среднего ценового сегмента.

На всю Россию осталось 127 Skoda Rapid, 93 Volkswagen Polo, 48 Citroen C4 и 45 Kia Rio. При этом таких моделей, как Renault Logan, Opel Astra и Vectra, а также Hyundai I и II в наличии больше нет. При попытке выбрать автомобиль на официальном сайте Hyundai всплывает надпись: «Все машины проданы», пишут «Известия».

В действительности в автосалонах есть лишь несколько десятков новых иномарок, говорят в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). «Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну», — отметили в ассоциации.

Однако в маркетплейсе Fresh Auto оценивают число доступных Kia, Volkswagen, Hyundai, Renault и Skoda в 200–500 единиц. По словам СЕО площадки Дениса Мигаля, трудно прогнозировать, на какой срок хватит этого количества, поскольку непонятна текущая покупательная способность россиян. «Но в докризисном 2021 году продавалось не менее 200 автомобилей массового сегмента в день», — добавил Мигаль.

В результате дефицита иномарок средней ценовой категории их стоимость выросла в 1,5–2 раза. На сегодняшний день все новые иномарки стоят дороже 1 млн руб. Так, например, на маркетплейсе Fresh Auto Kia Rio в базовой комплектации продается за 1,5 млн руб., хотя до войны в Украине она стоила 910 тыс. руб.

«Топовые комплектации Hyundai Solaris сейчас стоят примерно 2,5 млн руб., лифтбэки Volkswagen и Skoda — от 1,7–1,8 млн руб.», — говорит Мигаль. Все они до 2022 года стоили около 1 млн руб.

Помочь в восполнении иномарок теоретически должен параллельный импорт, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Однако, по его словам, поставлять автомобили из массового сегмента в Россию «просто невыгодно».

«Расходы на логистику и таможенное оформление заметно сказываются на конечной стоимости. В итоге эти модели уже не попадают в разряд доступных массовому покупателю. Поэтому они не интересны импортерам с экономической точки зрения», — объяснил Хайцеэр. Он призвал не ждать увеличения поставок доступных моделей в Россию.

У россиян остается выбор между отечественными и китайскими авто, констатирует независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «По сути, сейчас из доступных машин на рынке есть только модели АвтоВАЗа. Также недавно начались продажи китайских седанов Kaiyi E5, выпуск которых в конце прошлого года начался в Калининградской области на заводе «Автотор», — отмечает эксперт.

Также на российский рынок планировали выйти иранские и индийские производители, но их перспективы представляются «весьма туманными», заключает Бургазлиев.

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