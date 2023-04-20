Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев

Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев2
- 20.04.2023, 10:59
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Журналисты заметили Йенса Столтенберга на Михайловской площади.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, СМИ публикуют соответствующие фото.
Журналисты заметили генсека Альянса на Михайловской площади в Киеве.
Визит генсека НАТО в Украину ранее не анонсировался. Накануне он встречался с президентом страны Петром Павелом.
Столтенберг ранее заявлял, что пригласил Владимира Зеленского на саммит НАТО, который летом должен пройти в Вильнюсе.