Генсек НАТО прибыл с необъявленным визитом в Киев 2 20.04.2023, 10:59

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Журналисты заметили Йенса Столтенберга на Михайловской площади.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, СМИ публикуют соответствующие фото.

Журналисты заметили генсека Альянса на Михайловской площади в Киеве.

Визит генсека НАТО в Украину ранее не анонсировался. Накануне он встречался с президентом страны Петром Павелом.

Столтенберг ранее заявлял, что пригласил Владимира Зеленского на саммит НАТО, который летом должен пройти в Вильнюсе.

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