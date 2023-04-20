Белорусский солдат подарил другу патроны, а тот отнес их в милицию 9 20.04.2023, 11:02

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Что решил суд.

Суд Дзержинского района вынес приговор 21-летнему жителю Дзержинска, который обвинялся в незаконном приобретении, ношении, хранении, перевозке и сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию. Во время выездного заседания в присутствии личного состава войсковой части № 1463 молодому человеку было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год без штрафа.

Как рассказали в прокуратуре, во время прохождения службы парень нашел винтовочные патроны, которые затем отдал другу.

«Обвиняемый А. с мая 2020 г. по январь 2023 г. проходил воинскую службу в войсковой части в г. Марьина Горка. В феврале 2022 г. подразделение было направлено на полевой выход на территорию Брестской области. Во время проведения специального мероприятия «поиск» А. 21 марта 2022 г. в лесном массиве нашёл 9 патронов калибра 7,62 мм, которые впоследствии хранил при себе в форменном обмундировании.

Приехав через несколько дней на выходные домой и распивая спиртные напитки с другом М. в его автомобиле, А. передал последнему 9 винтовочных патронов. Впоследствии названные боеприпасы М. добровольно выдал сотрудникам милиции», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал. Приговор уже вступил в законную силу.

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