Очередной скандал в неблагородном семействе Телеграм-канал «СерпомПо»

20.04.2023, 11:12

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Ольга Ярилова

Путину остается только поражаться своей системой.

Очередной скандал в неблагородном семействе. Очередного замминистра культуры России (бывшего) закрыли в СИЗО.

Ольге Яриловой, работавшей в Минкульте с 2018 по осень 2022-го вменяют злоупотребление служебными полномочиями, результатом чего стало хищение 200 млн рублей по программе «Пушкинская карта».

Подельники Яриловой, которые, по версии следствия, провели массовую скупку билетов через фиктивные «Пушкинские карты» (предназначены для молодежи 14-22 лет для оплаты походов в театры, музеи и т.п.), были арестованы еще в марте. Тогда же президент поразился масштабам хищения на каких-то картах.

И в самом деле, это ж не обмундирование, вооружение, не нефть или газ.

А поражаться Путину стоило бы системой, которую он создал, когда воруют все и на всем. Разница лишь в масштабах. И, как правило, попадаются те, кто воруют миллионами рублей, а не миллиардами долларов.

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