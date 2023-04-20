Белорус пошел с вилами на щуку 20.04.2023, 11:15

Но «словил» административный протокол.

26 марта сотрудники Бобруйской инспекции охраны животного и растительного мира проводили служебный рейд и заметили в водоеме, который находится между деревнями Гороховка и Макаровка, мужчину с вилами. И сразу же поняли, что он там браконьерит, пишет «Вечерний Бобруйск».

Когда районные природоохранники направились к мужчине, то он бросил вилы и попытался убежать. Однако его догнали и составили административный протокол по части 1 статьи 16.25 КоАП (добыча рыбы в запрещенное время, либо запрещенными орудиями, а также попытка такой добычи).

«С 1 марта по 15 апреля действовал запрет на лов щуки в связи с ее нерестом, — рассказал заместитель начальника инспекции Игорь Рыжик. — Мужчина пытался ловить именно щуку. Плюс делал это при помощи запрещенного колющего орудия рыболовства».

К счастью мужчины, поймать таким способом ни одной щуки он не смог. Иначе пришлось бы за каждую рыбину платить по 9 базовых величин (288 руб.). А так ему 15 апреля присудили штраф в размере 10 базовых величин — 320 рублей.

Нарушитель — бобруйчанин 1987 года рождения, работник одного из предприятий города. У него есть дача неподалеку от этого водоема.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».