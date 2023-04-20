Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 20.04.2023, 11:19

1,260

Фото: GettyImages

Но есть нюанс.

Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское радио DR.DK.

Как передает местное радио, с таким заявлением выступили министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

«Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами к 100 подержанным машинам Leopard 1», - заявил Расмуссен.

В свою очередь Поульсен отметил, что эти 14 Leopard 2 будут доставлены в Украину в начале 2024 года.

«Это — не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим», - добавил он.

Поульсен выразил надежду, что к концу 2023 года по крайней мере 80 танков Leopard 1 попадут в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».