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В России погиб фанат «русского мира» из Гомеля

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  • 20.04.2023, 11:20
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В России погиб фанат «русского мира» из Гомеля
иллюстративное фото

Информацию о гибели подтвердило посольство Беларуси.

В России погиб пророссийский активист из Гомеля, сообщает «Флагшток».

Во время сплава по реке Пшеха в Краснодарском крае погиб гомельчанин Роман Хлебин. Информацию о гибели подтвердило посольство Беларуси 19 апреля.

Хлебин был активным участником туристического движения, инициировал и реализовывал с Русским домом в Гомеле совместные проекты, направленные на популяризацию «русского мира».

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