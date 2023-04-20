«Хоть иди и ложись у входа в ЖЭС» 20.04.2023, 11:38

Пенсионерка добивается ремонта квартиры, в которой годами текли потолки.

Жительница Барановичей Валентина Кутькина около 20 лет ждала, когда починят крышу над ее квартирой. Дождалась, вода с потолка во время дождей перестала сочиться. Но возникла другая проблема – ремонт квартиры, так долго страдавшей от подтоплений, пишет Intex-press.

Пенсионерка Валентина Кутькина живет на пятом этаже дома №1 по улице Колхозной около 20 лет. И все эти годы, говорит женщина, ее квартира во время дождей страдала от подтоплений.

– Как только начинался дождь, мы с соседями бежали расставлять ведра и тазики между пятым этажом и крышей. Иногда я ночами не спала, смотрела телевизор, чтобы ходить наверх и быстро их менять, когда натечет до краев, – рассказывает Валентина. – Я и многие соседи кучу раз жаловались в наш ЖЭС – все было безуспешно.

Но полгода назад, когда кто-то из соседей позвонил на «горячую линию» ЖКХ, дело сдвинулось с мертвой точки.

– Я выбрасывала мусор и увидела, что к нашему дому подъезжают какие-то машины, стоят рабочие. Подошла узнать, что происходит. Когда они сказали, что приехали ремонтировать кровлю, моему счастью не было предела. Я не могла поверить, что потопов в доме больше не будет, – говорит Валентина.

Выждав несколько месяцев после ремонта кровли и убедившись, что крыша больше не течет, пенсионерка «решила наконец-то заняться ремонтом», так как «раньше это было просто бессмысленно».

– Если в ванной и на кухне остались небольшие подтеки на потолке, то в туалете… Стены и потолок – просто ужас, сплошная плесень и грибок. В таком туалете находиться не то что неприятно, а я бы сказала, опасно! – говорит Валентина.

Так как подтопления в квартире происходили из-за прохудившейся крыши, пенсионерка решила, что «вина за испорченный ремонт лежит полностью на коммунальщиках». В марте этого года она обратилась в местный ЖЭС, чтобы узнать, кто и когда отремонтирует ей стены и потолок в туалете после потопов.

– Там у меня начали требовать какой-то акт. А я знать не знаю, что должна была его писать! Когда потопы были, никто словом не обмолвился ни про какие акты, – возмущается горожанка.

В ЖЭС пенсионерка пригрозила, что, если ее проблему не решат, «фотографии с потопом и состоянием квартиры попадут в интернет на всеобщее обозрение». Казалось, это подействовало: через несколько дней к ней пришел «какой-то молодой парень», чтобы оценить состояние ее квартиры.

– Работник ЖЭСа быстренько осмотрел туалет и заявил, что здесь нужна только покраска и побелка. А выплаты на ремонт туалета, по его словам, будут примерно 20 рублей. Я была в шоке! Какой ремонт я могу сделать за эти копейки, если за то, чтобы мне просто краны в квартире посмотрели, я платила 10 рублей?! А тут весь цемент разъело, вмятины на потолке, нужно все соскабливать, выравнивать, шпаклевать, – удивляется женщина.

Валентина расстроена и не знает, как добиться ремонта в квартире. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, она обратилась в Intex-press.

– Ладно бы там реально было небольшое пятнышко, я бы сама все это сделала, но тут же просто ужас! Хочу, чтобы на мою проблему обратили внимание, и выделили сумму, адекватную причиненному ущербу, – говорит Валентина. – 20 лет ведра стояли, а сейчас 20 рублей на ремонт хотят дать… Хоть иди ложись у входа в ЖЭС, чтобы решить вопрос.

В КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», куда Intex-press обратился за комментарием, сообщили: «чтобы разобраться в сложившейся ситуации, необходимо подробно разузнать, что там все-таки произошло».

– Горожанке нужно обратиться в единый контакт-центр ЖКХ по номеру 115, так как ранее она этого не сделала. И когда к нам поступит официальная заявка, наши специалисты выедут к ней, должным образом отработают все процедуры, установленные законодательством, и, соответственно, примут необходимые меры, – посоветовали в ЖРЭУ.

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