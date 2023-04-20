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Названы японские автомобили, которые будут работать вечно

  • 20.04.2023, 11:40
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Названы японские автомобили, которые будут работать вечно

Эти марки пережили десятилетия автомобильной истории.

Обозреватели автосайта «Hotcars» перечислили пять моделей автомобилей, которые будут эксплуатироваться вечно.

Японские автомобили всегда являлись синонимом беспроблемности с технической точки зрения. Именно поэтому они имеют непоколебимый авторитет во всем мире, причем как современные, так и старые модели, которые популярны с 90-х годов прошлого века.

Автомобильное издание из США составило этот рейтинг с оглядкой на ежегодный ТОП выносливости от Consumer Reports и J.D.Power.

Mazda MX-5 Miata

За три десятилетия эта модель пережила немало изменений, но дух оригинала родом из 90-х никуда не делся. Как, собственно, и другие качества, в число которых вошли надежность в долгосрочной перспективе и удовольствие от вождения. Заслуженное первое место.

Lexus ES

Модель ES оказалась частью дебютной линейки моделей Lexus, благодаря которой японский автопроизводитель и стал одним из ведущих автогигантов в современной автопромышленности.

Вместе с тем этот второй самый продаваемый автомобиль в гамме компании сыграл решающую роль в закреплении ее в качестве лучшего выбора в классе седанов с точки зрения надежности по версии Consumer Reports.

Toyota Camry

Настоящая легенда «Тойоты», как в России, так и за ее пределами. На протяжении нескольких десятилетий именно «Камри» считалась образцом надежности, когда речь заходила о том, какой автомобиль купить и не переживать из-за вероятных поломок.

Не утратила Camry свою беспроблемность и в современном мире, а J.D.Power присудили ей рейтинг надежности в 82 из 100 баллов. 

Subaru Outback 

Эта модель начинала свою конвейерную жизнь как один из вариантов Subaru Legacy, но впоследствии стала отдельным автомобилем, популяризировав класс приподнятых универсалов.

Если не считать крупного отзыва в период с 2011 по 2013 год, связанного с дефектом поршневых колец, из-за которого из строя выходили моторы «Аутбэков», никаких серьёзных технических неисправностей с такими универсалами не было. 

J.D.Power подтвердил надежность модели оценкой выше среднего, тогда как Consumer Reports включил Subaru в ТОП-7 самых надежных автомобильных брендов в мире. 

Honda Accord

Пожалуй, главный конкурент Toyota Camry, когда речь заходит о большом надежном японском седане. За последние 5 лет средняя оценка выносливости «Аккорда» от J.D.Power составила 82 балла из 100 возможных. При этом Consumer Reports ставит Honda на шестое место в списке компаний, выпускающих самые надежные автомобили. 

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