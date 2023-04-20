В Украине ликвидировали оккупанта из Тувы, который жил в юрте, но пытался троллить Обаму 9 20.04.2023, 11:46

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27-летний кочевник штурмовал Бахмут и Соледар как «вагнеровец».

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта из Тувы по имени Белек Биче-оол. На родине он жил в юрте, но при этом пытался унизить одного из предыдущих президентов США, написав его фамилию на собачьей будке.

В селе 27-летнего кочевника хвастаются, что тот «освобождал» Бахмут и Соледар как «вагнеровец». Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

Некролог по оккупанту опубликовали от имени министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы. Там заявили, мол, соболезнуют своей сотруднице Куулар Алене Александровне в связи с гибелью на «СВО» ее зятя Белека Биче-оола Маратовича.

До того, как пристать в рады войск РФ, он трудился трактористом-машинистом, сварщиком 6-го разряда, кузнецом, комбайнером, фермером.

Россияне не указывают, с какими мотивами Биче-оол отправился за 5 тыс. км от родного села воевать против ВСУ, но они верят, что тот «погиб героически». На фото для некролога ему прилепили несколько «медалек», в том числе от ЧВК «Вагнер». Хотя с виду больше кажется, что лицо оккупанта просто прифотошопили к силуэту наемника в форме «вагнеровца».

По снимкам из соцсетей оккупанта известно, что тот жил с семьей в юрте. Вместе с тем он насмехался над 44-м американским лидером Бараком Обамой. В 2015-м житель Тувы поделился в сети фото собачьей будки, разукрашенной в цвета флага США и табличкой с фамилией политика.

«Два слайда с собачей конурой «обама» и тувинской юртой взяты из фотоальбомов Биче-оола. Вторая являлась его жилищем», – указал OSINT-эксперт Комахидзе.

Оккупанта из Тувы запланировали похоронить 20 апреля в родном селе Самагалтай Тес-Хемского района.

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