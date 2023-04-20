В Беларуси рухнуло строительство нового жилья 5 20.04.2023, 11:49

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Особенно — в Минске.

В Беларуси в целом по стране продолжают падать темпы строительства нового жилья. За первый квартал организации всех форм собственности возвели 8,7 тыс. новых квартир, сообщает Белстат. Это на 26,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Падают темпы строительства жилья в том числе для льготников, передает «Зеркало».

В январе-марте этого года организации всех форм собственности ввели в эксплуатацию 877,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Годом ранее — почти 1 млн 77,7 тыс.

Этот показатель упал во всех областях и Минске, кроме Минской, в которой был зафиксирован рост. Заметнее всего падение было в столице — с 206,2 до 83,3 тыс. квадратных метров (-59,6%). Для сравнения: в Гомельской области снижение оказалось на уровне 34,7% (с 133,3 до 87,1 тыс. квадратных метров). В Минской области в январе-марте этого года возвели 301,2 тыс. квадратных метров жилья. Это на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2022-го

Для нуждающихся в улучшении жилищных условий в целом по стране в первом квартале этого года ввели в эксплуатацию 373,7 тыс. квадратных метров общей площади (42,6% от общего объема введенного жилья). Годом ранее — 449,6 тыс. квадратных метров общей площади (41,7% от общего объема введенного жилья).

При этом с господдержкой построили 277,5 тыс. квадратных метров (годом ранее — 332,3 тыс. квадратных метров).

Для многодетных семей в первом полугодии ввели 168,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Строительство — одна из отраслей, которая негативно сказывается на работе экономики. Так, в первом квартале отрасль продемонстрировала падение на уровне 1,5% к аналогичному периоду 2022-го. «По всей видимости, усилия правительства по повторному запуску инвестиционного цикла пока не приносят плодов», — предполагают эксперты «Кошт урада».

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