Лукашисты боятся раздавать населению автоматы 14 20.04.2023, 11:59

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Под Новогрудком автоматы получили лишь пять человек из «народного ополчения».

В Кошелевском сельсовете в Новогрудском районе в рамках командно-штабного учения с силами территориальной обороны создали «отряд народного ополчения».

Об этом сообщали Минобороны и государственная пропаганда.

Из фоторепортажа районной газеты «Новае жыццё» следует, что это скорее группа. На фото видны пять мужчин с автоматами (недавно в отряд народного ополчения на Борисовщине записали 30 человек). Рядом присутствуют не только представители теробороны, но и милиции.

«Основная задача народного ополчения – защита прежде всего своей родной земли, дома, своего имущества и выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка совместно с милицией», — говорит военный комиссар Гродненской области Вячеслав Раманенко. Подчеркивается, что «народное ополчение» должно «дополнить и повысить возможность территориальной обороны и улучшить качество выполнения задач по обеспечению обороны нашей страны». Однако на деле видим, что туда отбирают не подготовленных, а «надежных» людей, лояльных к нынешней власти. В Кошелевском сельсовете нашли пять человек.

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