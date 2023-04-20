Дорогой страны, попавшей в капкан 1 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

20.04.2023, 12:06

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«Китайское чудо» заканчивается.

По информации издания Politico, администрация президента Байдена готовит меры, ограничивающие американские инвестиции в Китай. Насколько можно понять, речь идет о высокотехнологичных производствах.

Это похоже на то, что происходит в отношении России, начиная с 2014 года – рокового решения Путина присоединить Крым.

И в том, и в другом случае прежняя экономическая открытость, основанная на уверенности в отсутствии угроз сложившемуся глобальному экономическому миру, уступает место ограничениям.

Китай мог сделать выводы из негативного российского опыта не только 2014 года, но и катастрофы 2022-го. И мог бы совершить умный маневр, поддержав западные санкции и, одновременно, сделать несколько знаковых шагов в своей внутренней политике. А именно – вернуться к соглашению по Гонконгу, прекратить давление на Тайвань, объявив, что воссоединение будет только мирным, начать ликвидацию лагерей в Синцзяне.

Такой маневр, по крайней мере, мог бы притормозить экономические ограничения со стороны западных стран, с которыми Китай уже сталкивается. А скорее всего, сломал бы сегодняшнюю неблагоприятную для него тенденцию.

Он бы соответствовал роли Китая, как глобальной экономической державы. Как бы ни казалось то, что здесь говорится эксцентрикой, но это – единственный разумный путь.

Однако, понятно, что сказанное выше - пустая теория. Неповоротливая, закомплексованная китайская дипломатия, провинциальная по своему мышлению, неспособная учиться, исторически ограниченная, основанная на интересах косной правящей номенклатуры, ничего подобного сделать не сможет.

Раз так – экономическое ослабление Китая будет продолжаться. «Китайское чудо» заканчивается, двигаясь вперед по инерции. Руководство страны, как и Путин с соратниками, не смогли понять, что такое современный мир и как в нем жить. Хороших перспектив для Китая не видно, как бы ни казалась незыблемой сегодня его экономическая мощь.

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