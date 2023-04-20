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«Будешь кашу гречневую?»: ВСУ захватили вражескую позицию и рассматривают трофеи

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  • 20.04.2023, 12:21
  • 3,088
«Будешь кашу гречневую?»: ВСУ захватили вражескую позицию и рассматривают трофеи

Видеофакт.

Украинские воины захватили вражескую позицию на одном из направлений боевых действий и ликвидировали там не менее трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой бойцы показывают вражеские окопы, опубликована в соцсетях. Один из воинов рассказывает, что они уже укрепляются на новой позиции и показывают трофеи. Боец сожалеет, что захваченное стрелковое оружие уже не пригодно, и очень сомневается в пригодности трофейной консервы.

«Балу, будешь кашу гречневую?» - «Балу, не ешь. Он тебя отравить хочет», - слышно на записи разговор бойцов.

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