«Будешь кашу гречневую?»: ВСУ захватили вражескую позицию и рассматривают трофеи 1 20.04.2023, 12:21

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Видеофакт.

Украинские воины захватили вражескую позицию на одном из направлений боевых действий и ликвидировали там не менее трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись, на которой бойцы показывают вражеские окопы, опубликована в соцсетях. Один из воинов рассказывает, что они уже укрепляются на новой позиции и показывают трофеи. Боец сожалеет, что захваченное стрелковое оружие уже не пригодно, и очень сомневается в пригодности трофейной консервы.

«Балу, будешь кашу гречневую?» - «Балу, не ешь. Он тебя отравить хочет», - слышно на записи разговор бойцов.

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