ГУР: Путин уничтожил наиболее боеспособную часть армии РФ 4 20.04.2023, 12:32

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Украинская разведка подвела итог «большого наступления» россиян.

Наиболее боеспособная часть российской армии уничтожена. И это сделал именно диктатор Владимир Путин, отправив их воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время войска РФ тактические операции могут планировать и попытаться их реализовывать. Другое дело - в целом россияне переходят к стратегической обороне.

«Распиаренное «большое» зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены», - заметил Юсов.

Он подчеркнул, что у оккупантов нет сегодня сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля прошлого года.

«Но это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины. Есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей. Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку», - заявил Юсов.

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