Американка трижды подряд выиграла в лотерею, используя один и тот же набор цифр 20.04.2023, 12:40

Фантастическая удача.

Американская семья использовала один и тот же набор цифр Кено, чтобы выиграть $100 тыс. в Национальную лотерею штата Массачусетс три раза в течение трех недель, пишет nv.ua.

Триша Джонсон играла в Кено в спорт-баре Papa Jake’s на Сэндвич-роуд в Ист-Фалмуте 22 марта, когда она получила свой первый приз в размере 100 тыс. долларов.

По словам Джонсон, она играла на последовательные номера 1−10.

«Я подумала, что кто-то подшутил надо мной, — сказала она в интервью CBS Boston. — Я думала, что смотрю не туда».

Джонсон сказала, что в понедельник вечером она решила еще раз попробовать тот же набор цифр и выиграла еще 100 тыс. долларов.

По ее словам, она не могла поверить в случившееся. «Как будто молния ударила дважды», — сказала она.

По словам Джонсон, она разбудила мужа и заставила его подтвердить, что ей все это не померещилось.

Удача семьи оказалась тройной, когда ее сын, Джон Джонсон, использовал номера своей матери для игры в Кено в тот же понедельник вечером и выиграл свой приз в размере 100 тыс. долларов.

Мать сказала, что теперь она, скорее всего, выведет свои номера Кено на пенсию.

«Так что я, вероятно, могу прекратить играть в них сейчас», — сказала она, — потому что я уверена, что это больше не повторится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».