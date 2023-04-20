Украинский дрон-камикадзе «протаранил» танк оккупантов в Марьинке 20.04.2023, 12:43

Видеофакт.

Дрон-камикадзе украинских военных «протаранил» российский танк в окрестностях Марьинки Донецкой области.

Видео с работой беспилотника опубликовали в Сети.

По словам военного, который управлял дроном, полностью уничтожить вражеский танк не удалось, однако другой беспилотник атаковал еще один танк оккупантов более результативно.

«В Сети распространяется эпическое видео лобового попадания дрона-камикадзе в танк оккупантов, снятое врагом. Мы разыскали героя этого видео - Пегаса. Тот пояснил, что, к сожалению, танк полностью уничтожен не был. Тем не менее, его брат-близнец с другим танком справился лучше. Обещал скоро поделиться видео», - отмечают авторы видео.

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