Украинский дрон-камикадзе «протаранил» танк оккупантов в Марьинке
- 20.04.2023, 12:43
Видеофакт.
Дрон-камикадзе украинских военных «протаранил» российский танк в окрестностях Марьинки Донецкой области.
Видео с работой беспилотника опубликовали в Сети.
По словам военного, который управлял дроном, полностью уничтожить вражеский танк не удалось, однако другой беспилотник атаковал еще один танк оккупантов более результативно.
«В Сети распространяется эпическое видео лобового попадания дрона-камикадзе в танк оккупантов, снятое врагом. Мы разыскали героя этого видео - Пегаса. Тот пояснил, что, к сожалению, танк полностью уничтожен не был. Тем не менее, его брат-близнец с другим танком справился лучше. Обещал скоро поделиться видео», - отмечают авторы видео.