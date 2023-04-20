Белоруса пристыдили за съемку в российском пропагандистском ролике 1 20.04.2023, 12:58

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Ранее он снимался в форме солдат Третьего Рейха.

Россия продолжает вербовать своих граждан на войну против Украины с помощью абсурдной пропаганды. На этот раз в РФ решили обесценить гражданские профессии, пишет «Обозреватель».

Примечательно, что в съемках пропагандистского ролика принял участие белорус, который ранее снимался в форме солдат Третьего Рейха.

По задумке российских пропагандистов, россиянам, которые работают охранниками в супермаркете, фитнес-тренерами или таксистами, должно быть стыдно за свою профессию. Вместо обычных гражданских профессий в ролике показывают военных с символикой российской террористической армии – буквой Z.

В видео россиянам пытаются вбить в головы, что «настоящий мужик» должен служить по контракту в оккупационной армии РФ. При этом по традиции в конце россиянам показали главную мотивацию – якобы огромные выплаты за участие в войне против Украины.

Стоит отметить, что в очередной порции неадекватной российской пропаганды снялся белорус Максим Шалыпин. В видео его также «пристыдили» за то, что он еще не на войне.

В Instagram-профиле белоруса сказано, что он актер, модель и тренер. Раньше он также работал в одном из фитнес-клубов в Витебске, но теперь живет в Москве. К слову, в одной из актерских работ он снимался в форме солдат Третьего Рейха.

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