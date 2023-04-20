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Над российским Петербургом поднялся странный рыжий дым

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  • 20.04.2023, 12:57
  • 2,830
Над российским Петербургом поднялся странный рыжий дым

Не исключены токсичные выбросы.

В российском городе Санкт-Петербург 20 апреля заметили странный рыжий дым. Россияне не исключают токсичные выбросы в атмосферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».

Рыжий дым заметили над Кировским металлургическим заводом, а именно над «Петросталью», которая является дочерним предприятием.

«Росприроднадзор» уверяет, что уже якобы приступил к проверке инцидента.

Россияне заявляют, что это не первый подобный случай. Ранее над заводом замечали так называемый «лисьей хвост», поскольку предприятие нарушало нормы и выбрасывало в атмосферу диоксид азота, который является вредным.

Напомним, вчера, 19 апреля, в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

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