Над российским Петербургом поднялся странный рыжий дым

Над российским Петербургом поднялся странный рыжий дым2
- 20.04.2023, 12:57
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Не исключены токсичные выбросы.
В российском городе Санкт-Петербург 20 апреля заметили странный рыжий дым. Россияне не исключают токсичные выбросы в атмосферу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».
Рыжий дым заметили над Кировским металлургическим заводом, а именно над «Петросталью», которая является дочерним предприятием.
«Росприроднадзор» уверяет, что уже якобы приступил к проверке инцидента.
Россияне заявляют, что это не первый подобный случай. Ранее над заводом замечали так называемый «лисьей хвост», поскольку предприятие нарушало нормы и выбрасывало в атмосферу диоксид азота, который является вредным.
Напомним, вчера, 19 апреля, в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.