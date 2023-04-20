В Черниговской области нашли сбитый «Шахед»
- 20.04.2023, 13:03
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Он не сдетонировал.
В среду, 19 апреля, пограничники обнаружили сбитый российский беспилотник в лесополосе у границы Черниговской области с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову в комментарии «Суспільному».
Она сообщила, что дрон на днях сбили сами же пограничники. Но в связи с тем, что боеприпас, которые нес «Шахед», не сдетонировал, на место происшествия вызвали взрывотехников.
Затем БПЛА отправили на экспертизу, а дальше — на утилизацию.