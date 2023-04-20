В Черниговской области нашли сбитый «Шахед» 20.04.2023, 13:03

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Иллюстративное фото

Он не сдетонировал.

В среду, 19 апреля, пограничники обнаружили сбитый российский беспилотник в лесополосе у границы Черниговской области с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Черниговского пограничного отряда Галину Шеховцову в комментарии «Суспільному».

Она сообщила, что дрон на днях сбили сами же пограничники. Но в связи с тем, что боеприпас, которые нес «Шахед», не сдетонировал, на место происшествия вызвали взрывотехников.

Затем БПЛА отправили на экспертизу, а дальше — на утилизацию.

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