Призрак Гааги уже бродит по дворцу Лукашенко 1 20.04.2023, 13:12

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Диктатору от этого явно не в себе.

Инициатива о привлечении Александра Лукашенко к ответственности по делу о вывозе детей из Украины вызвала всплеск негодования у белорусской государственной пропаганды, пишет в статье для «Позірка» политолог Александр Фридман.

«И хотя перспективы инициативы пока туманны, важную психологическую цель он уже достиг — затронул весьма болезненную для Лукашенко тему возможного в будущем судебного преследования, неприятные мысли о котором правитель всячески отгоняет от себя», — отмечает эксперт.

11 апреля Павел Латушко заявил в интервью «Радыё Свабода», что собирает документы и свидетельства участия официального Минска в вывозе детей из Украины.

В качестве организаторов названы лично Владимир Путин и Лукашенко. Ключевую роль в практической реализации проекта играет благотворительный фонд известного в Беларуси паралимпийца и общественного деятеля Алексея Талая, а финансовую поддержку оказывает один из столпов белорусской экономики, производитель калийных удобрений «Беларуськалий».

Информацию о «белорусском следе» планируется передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, который в рамках расследования вывоза детей уже выдал ордера на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Составят ли Лукашенко и Талай компанию Путину и Львовой-Беловой?

Тот факт, что МУС в своем расследовании российских военных преступлений в Украине обратил особое внимание на вывоз детей, объясняется не только общественно-политическим значением этого аспекта, но и весьма легкомысленным поведением российской топ-чиновницы Львовой-Беловой.

Ее деятельность сопровождается активной пиар-кампанией. И сама уполномоченная, и российские СМИ детально рассказывают о вывозе детей, причем та не забывает подчеркнуть, что указания исходят от ее непосредственного руководителя Путина.

В Беларуси ситуация выглядит иначе. Паралимпиец Талай известен как поклонник Лукашенко и сторонник российской «специальной военной операции». Этот близкий к власти бизнесмен и общественный деятель, несомненно, является частью режима, но государственных постов не занимает. Пропаганда освещает его «заботу о детях Донбасса», но представляет ее прежде всего в качестве личной инициативы, к которой в высших эшелонах власти относятся с большой симпатией.

Сам Лукашенко в этом контексте, как правило, не упоминается, а после ордеров на арест Львовой-Беловой и Путина пропаганда, скорее всего, будет особенно осторожно относиться к данной теме, чтобы не предоставить дополнительную компрометирующую информацию. Не исключено, что на такого рода деятельности Талая будет поставлен крест или же она будет вынесена за пределы публичного поля.

О Гааге для диктатора мечтают многие

Упования на то, что политический путь Лукашенко закончится на скамье подсудимых в Гааге, давно характерны для многих противников белорусского правителя. «Гаага для Лукашенко» стала своего рода символом демократического будущего и заняла прочное место в белорусском политическом дискурсе последних десятилетий.

Новые импульсы дискуссии о Гааге придали события последних трех лет — подавление протестов в 2020-м, усиление репрессий, принудительная посадка самолета Ryanair в мае 2021 года, созданный Минском миграционный кризис во второй половине 2021 года и особенно соучастие режима в войне России против Украины.

Еще в мае 2021 года группа немецких адвокатов обратилась в Федеральную прокуратуру ФРГ. От имени жертв пыток в Беларуси они потребовали возбудить дело против Лукашенко и белорусских силовиков, которых обвиняли в преступлениях против человечности.

В декабре того же года польский адвокат Томаш Вилиньски подал заявление против Лукашенко в Национальную прокуратуру Польши. Белорусский правитель обвинялся в геноциде и, вновь-таки, в преступлениях против человечности. В январе 2022 года Вилиньски от имени «большого числа граждан Беларуси» подал заявление против Лукашенко и белорусских должностных лиц в МУС.

Немецкая и польская инициативы привлекли внимание, но не имели пока продолжения. Громкими словами остаются и призывы Европарламента и ПАСЕ к созданию судебного трибунала для Путина и Лукашенко.

В марте 2023 года еще одним штрихом к теме стал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в котором по поводу репрессий в Беларуси отмечено, что «некоторые из нарушений могут также приравниваться к преступлениям против человечности».

Если на заявление немецких адвокатов Лукашенко отреагировал лично и разразился при этом рядом откровенно антинемецких заявлений, то резолюции Европарламента и ПАСЕ, как, впрочем, и ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, он не комментировал. Государственная пропаганда эти события или замалчивала, или упоминала вскользь, намерено искажая их смысл и значение.

Правителю тема явно не по душе

И тот факт, что тема возможного судебного преследования Лукашенко фактически стала в Беларуси табуированной, и молчание самого правителя, который обычно за словом в карман не лезет и в выражениях не стесняется, свидетельствуют, что Лукашенко тема явно не по душе.

Если Лукашенко действительно опасается судебного преследования в будущем, то его опасения нельзя назвать беспочвенными. Ряд его коллег-диктаторов — многих из них он знал лично и относился к ним с симпатией — оказались за решеткой. Экс-президент Сербии Слободан Милошевич и вовсе попал именно в Гаагу. МУС выдал ордера на арест лидеров Ливии и Судана Муаммара Каддафи и Омара аль-Башира, успевших в свое время даже побывать с официальными визитами в Беларуси.

Аль-Башир и вовсе посещал Минск в 2018-м — уже после того, как был выдан ордер на его арест. В 2019 году он был отстранен от власти, а нынешние суданские власти сигнализируют о готовности передать бывшего главу государства в руки МУС. И это плохой сигнал для Лукашенко.

Впрочем, ключевым моментом для него является, пожалуй, даже не судьба Милошевича или аль-Башира, а тот факт, что МУС выдал ордер на арест его покровителя и президента ядерной державы Путина. И именно соучастие в российской войне может определить дальнейшую судьбу правителя Беларуси.

Да, вопрос его привлечения к суду не вышел пока за рамки громких заявлений и угроз. Тем не менее призрак Гааги уже, кажется, бродит по Дворцу Независимости в Минске. И хотя Лукашенко стремится отогнать призрак, тот возвращается.

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