«Украинский Моссад» вызвал панику у российских пропагандистов 6 20.04.2023, 13:20

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Антон Красовский

Красовский опубликовал красноречивое признание.

Российский пропагандист Антон Красовский, который активно поддерживал Кремль в войне и радовался ракетным ударам по гражданскому населению Украины, заявил, что ему стало очень страшно жить, поскольку повсеместно его преследуют страх покушения и теракта.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, признавшись в серьезных приступах тревоги, передает dialog.ua.

Возвращаясь домой с работы, он инстинктивно высматривает взрывные элементы в своем подъезде, маниакально обращая внимание на осколки бутылок, этикетки и разбросанные обертки.

Более того, Красовский заявил, что, возможно, никогда уже не будет чувствовать себя в безопасности.

«Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги», - пишет он.

Подрыв в Санкт-Петербурге влиятельного российского «военкора» Владлена Татарского стал для остальных российских пропагандистов настоящей головной болью. Теперь никто из них не чувствует себя в безопасности.

При этом в социальных сетях все чаще говорят о работе «украинского Моссада».

На его признание обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, по словам которого, россияне уже понимают, что за свои военные преступления и поддержку Кремля им рано или поздно придется ответить.

«Это правда. Таким никто ничего не забудет. Рано или поздно придется отвечать», - отметил украинский журналист.

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