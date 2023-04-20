«Украинский Моссад» вызвал панику у российских пропагандистов

«Украинский Моссад» вызвал панику у российских пропагандистов6
- 20.04.2023, 13:20
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Красовский опубликовал красноречивое признание.
Российский пропагандист Антон Красовский, который активно поддерживал Кремль в войне и радовался ракетным ударам по гражданскому населению Украины, заявил, что ему стало очень страшно жить, поскольку повсеместно его преследуют страх покушения и теракта.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, признавшись в серьезных приступах тревоги, передает dialog.ua.
Возвращаясь домой с работы, он инстинктивно высматривает взрывные элементы в своем подъезде, маниакально обращая внимание на осколки бутылок, этикетки и разбросанные обертки.
Более того, Красовский заявил, что, возможно, никогда уже не будет чувствовать себя в безопасности.
«Не знаю, смогу ли я теперь когда-нибудь уже мирно не смотреть под ноги», - пишет он.
Подрыв в Санкт-Петербурге влиятельного российского «военкора» Владлена Татарского стал для остальных российских пропагандистов настоящей головной болью. Теперь никто из них не чувствует себя в безопасности.
При этом в социальных сетях все чаще говорят о работе «украинского Моссада».
На его признание обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, по словам которого, россияне уже понимают, что за свои военные преступления и поддержку Кремля им рано или поздно придется ответить.
«Это правда. Таким никто ничего не забудет. Рано или поздно придется отвечать», - отметил украинский журналист.