«Да я тебя посажу, если ты мне деньги прямо сейчас на карту не перечислишь!» 1 20.04.2023, 13:23

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Гомельчанин считает, что его «кинул» автоподборщик.

Услуги автоподборщика часто выручают будущих автовладельцев. Особенно если у последних нет ни опыта, ни времени найти подходящий автомобиль. Куда проще обратиться к эксперту (да-да, не к пареньку с толщиномером, а настоящему профи), оговорить с ним главные пожелания насчёт машины и требования к ней, очертить бюджет, который планируется выделить на предстоящую покупку, и ждать подходящий вариант.

Но не всегда даже сотрудничество с опытным подборщиком сулит хороший результат, пишет av.by.

А бывает, клиент остаётся без предоплаты за услуги подбора и без машины. И, как часто водится, правда у каждого своя. Так и в нынешней истории: потенциальный автовладелец убеждён, что нарвался на мошенников. А представитель компании настаивает: это потребительский экстремизм...

В редакцию портала написал житель Гомеля. Он рассказал, что в марте этого года решил купить машину. За помощью обратился к автоподборщику. Мол, так будет надёжнее. Ведь опыта в выборе авто у белоруса не было.

— Фирму, оказывающую услуги по подбору автомобилей, я нашёл в интернете. Позвонил по указанному номеру. Мне ответил мужчина, узнал мой бюджет и попросил 600 рублей за услугу «авто под ключ» и 50% от суммы торга. Он обещал сбросить на «Вайбер» договор, который нужно заполнить, и реквизиты счёта для предоплаты — 300 рублей. Уже здесь началась канитель, что должна была меня отпугнуть, но я почему-то продолжил с ним сотрудничать, — вспоминает Максим.

Обещанный документ в тот день клиент не получил. Он ещё раз связался с подборщиком, напомнив о себе. После этого представитель фирмы таки выслал бумагу и пообещал, что уже завтра утром заказчику представят несколько автомобилей на выбор. И даже была названа конкретная модель — Toyota Verso, вспоминает мужчина. В тот же день на электронную почту Максима пришёл договор. Гомельчанин должен был его подписать, а отсканированный вариант сбросить специалисту в мессенджере.

В документе клиент указал, каким видит будущий автомобиль: не дороже 9 500 долларов и не старше 2010 года. Это может быть «кореец», «японец» или «немец».

— Но после того как я перевёл на его счёт предоплату, со мной больше никто не связывался! Копию договора с его подписью и печатью я так и не получил, и никаких сведений о ходе работы не поступало, — с досадой рассказывает читатель. — Тишина давила тяжким грузом сомнений и подозрений. Когда я спрашивал, как проходит поиск автомобиля, есть ли какая-нибудь информация, мне обещали, мол, на следующий день сбросим все данные. Или находили какие-нибудь оправдания. В общем, кормили завтраками! Разумеется, ни завтра, ни послезавтра я ничего не получал...

Максим рассказывает, что лично сбрасывал специалисту конкретные ссылки на автомобили в надежде получить хоть какой-то комментарий, но в ответ — тишина.

— На вопрос, что он думает про мой вариант, подборщик отвечал: сам он ничего не знает, «времени смотреть мои ссылки нет, а поиском конечного „автомобиля под ключ“ занимаются другие люди без участия клиента», — цитирует специалиста Максим.

Со слов белоруса, ожидание длилось две недели. Гомельчанина одолевали сомнения, а масла в огонь добавили отзывы в интернете о деятельности фирмы, с которой связался наш читатель. Мужчина демонстрирует нам их скрины. Он предполагает, что нарвался на мошенников.

— Попытался вернуть деньги, но безуспешно! Надо мной только посмеялись, мне нагрубили и пригрозили судом. Якобы я не имею права на возврат средств в случае расторжения договора, — рассказывает Максим. — Но меня смутило ещё и то, что соглашение оформлено на одну организацию, а предоплата была произведена на расчётный счёт другой. Получается, по этой мутной схеме договор я оформил с одной фирмой, а заплатил какой-то иной. То есть по документам я вообще никаких денег не отдавал и подборщик мне ничего не должен?

«Автоподбор «Магнум»: «Имеет место потребительский экстремизм»

Мы связались с фирмой, поступившей, по мнению нашего читателя, нечестно. Нам ответил Евгений — тот самый специалист, который и вёл переговоры с Максимом. Собеседник описал нам другую сторону этого инцидента:

— Клиент дважды менял своё мнение по поводу поиска машины: то дизельную, то бензиновую, то опять дизельную хотел. Договор был заключён на одну сумму, а потом заказчик сбрасывает автомобили, стоящие на две-три тысячи долларов больше! Мы ему объяснили, что работаем в рамках соглашения, — рассказывает Евгений. — Но затем всё же прислали пару вариантов. А он нам сказал, что это дорого! Ну как можно работать с человеком, который сначала говорит одно, а потом другое? И ещё угрожает правоохранительными органами, СК, прокуратурой!

Специалист утверждает, что готов был вернуть предоплату. Для этого предложил написать заявление в установленной форме:

— Для возврата 300 рублей нужно основание. У нас возникали такие случаи — не получалось найти экземпляр по заданным параметрам. И мы деньги отдавали клиенту. Помните ситуацию, когда стоимость авто резко пошла вверх? Например, сначала рыночная цена на определённый автомобиль была 10 тысяч долларов, а потом случился бум, и за эту же машину уже просили 11 тысяч! Мы объясняли клиентам, что технически невозможно купить авто по прежним параметрам. Надо или увеличивать бюджет, или менять критерии поиска. Всегда должен быть диалог между физическим и юридическим лицом.

— Так почему вы не вернули Максиму предоплату?

— Потому что клиент требовал деньги тотчас же и на карту! А я объяснял: нужно писать заявление. У нас с ним договорные отношения. Работаем исключительно по договору. Когда он хочет изменить соглашение в разумных пределах — без проблем. Но когда включается потребительский экстремизм — это другое! Он мне говорил: «Да я тебя посажу, если ты мне деньги прямо сейчас на карту не перечислишь!» Разве это нормально? Я уже было согласился вернуть ему средства, но когда на меня полилась грязь, принял решение не делать этого. Тем более, повторюсь, по закону я ничего не нарушаю, — твёрдо заявил Евгений.

Специалист также рассказал, что подобная ситуация не первая в его практике. А про отрицательные комментарии в интернете говорит спокойно:

— Шесть-семь плохих отзывов за пять лет работы — хороший показатель! С учётом моего оборота и того, сколько подборов прошло по всей Беларуси, это мало, я так считаю, — отметил на прощание представитель компании.

Во время подготовки материала стало известно, что Максим обратился в общество защиты прав потребителей. Мужчине помогли составить заявление, в котором он просит признать договор недействительным, так как документ не соответствует требованиям действующего законодательства, а именно пункта 1 ст. 19 Закона РБ «О защите прав потребителей». Также не оговорены существенные условия сделки:

— В нём не указаны сроки, в пределах которых исполнитель должен был выполнить свою работу. Я не ждал, что за две недели мне найдут автомобиль, так как понимаю: занятие кропотливое. Но за указанный период мне не предложили ни одного варианта — вот это меня смутило, — рассуждает Максим и говорит, что для отстаивания своих прав готов пойти в суд.

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