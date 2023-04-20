Под Бахмутом россияне копали окоп, но ВСУ устроили им «сюрприз» 20.04.2023, 13:26

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Удар из комплекса «Фагот» был нанесен, когда оккупанты взялись за лопаты.

Воины ВСУ ликвидировали военных из российской армии, которые пытались обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом. «Бавовна» прилетела на оккупантов, когда те взялись за лопаты.

Точным ударом по врагу отличились бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Видео работы защитников опубликовано на ее Facebook-странице.

«Оккупанты копали окоп, а выкопали себе…» – говорится в подписи к ролику.

На кадрах видны силуэты двух захватчиков, которые стояли возле лесопосадки. Украинские воины не стали ждать, пока те смогут вырыть себе очередной окоп на нашей земле, и нанесли прицельный удар.

Выстрел из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот» прилетел вовремя и отправил оккупантов на бесплатный «концерт Кобзона».

«Под Бахмутом два оккупанта хотели обустроить наблюдательный пункт и взялись за лопаты. В то же время сообразительные противотанкисты 30-й ОМБр взяли ПТРК «Фагот» и влупили по копателям ракетой. Финал истории понятен…» – добавили в бригаде.

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