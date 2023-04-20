Налоговики выявили махинации с выручкой в гламурном ресторане возле Дроздов 1 20.04.2023, 13:28

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В кассу шла только половина налички.

Налоговые инспекторы выяснили, что в одном из минских ресторанов скрывают от учета значительную часть наличной выручки, сообщает Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску. Судя по фотографиям, опубликованным ведомством, речь идет о ресторане Bloom Eatery на проспекте Победителей возле Дроздов, в бизнес-центре Riviera Plaza.

Владельцы ресторана «считают должным назначать высокие цены на свои блюда, но налоги платить желают лишь с половины наличной выручки», пишет инспекция. Налоговики особенно подчеркнули, что ресторан недешевый: например, десерт «Павлова» там стоит 22 рубля.

Схема сокрытия выручки была простой: счета клиентов проводились по кассе со скидкой в 50%. Работало это так: клиент оплачивает свой счет полностью, например 200 рублей, и уходит. Официант затем идет к фискальному регистратору «закрыть» стол и сформировать итоговый чек. При этом выбирает опцию «скидка» и пробивает счет со скидкой в 50%. То есть в кассу попадает только 100 рублей.

Махинацию выдавало то, что такие скидки применялись только при оплате наличными, а вот при оплате картой скидок не было никогда. Это «недвусмысленно высвечивает намерение владельца бизнеса скрыть/занизить реальный размер наличной выручки», подчеркивают налоговики.

В среду в ресторане провели внеплановую оперативную проверку и подтвердили нарушение.

«Прямо сейчас мы это доказываем работникам ресторана на примере контрольной закупки: официанту было передано 220 руб., а в АИС ККО зачислилось всего 110 руб.», — сообщает инспекция.

Сейчас проверка ресторана продолжается, идет подсчет полной выручки, после чего владельцам придется выплатить налоги в полном объеме и штрафы.

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