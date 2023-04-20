В Минске продается большой коттедж, в котором раньше было посольство Сербии 2 20.04.2023, 13:47

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Во дворе есть беседка с мангалом.

Среди многоэтажек-новостроек на Грушевке сохранился один большой коттедж, который, кстати, не приговорен к сносу. Раньше в нем было посольство Сербии, а теперь его выставили на продажу, пишет Realt.

Коттедж находится на улице Разинской, 66а. Почти со всех сторон его окружают многоэтажки. Вот его расположение на карте:

А вот так этот дом выглядит с высоты:

Раньше в этом коттедже было посольство Сербии, но затем оно переехало в район площади Победы. Неизвестно, жил ли кто-то этом доме потом, но недавно его выставили на продажу.

Он трехэтажный и кирпичный. Его построили в 1995 году. Общая площадь — 392 квадратных метра.

В доме три этажа и цокольный этаж. Планировка этажей вот такая:

На первом этаже находятся кухня и столовая, а также две жилые комнаты и санузел.

На втором этаже находятся три комнаты, кладовка и санузел.

На третьем этаже — одна большая жилая комната с камином, спальня, кладовка и санузел.

В подвале размещается котельная, две прачечных и две кладовки. Отопление газовое, канализация и водопровод центральные.

Участок — 8 соток. Во дворе есть беседка с мангалом.

Земля находится в пожизненном наследуемом владении. Целевое назначение участка — для обслуживания одноквартирного жилого дома.

Кстати, в 2013 году этот дом приговорили к сносу, но в 2015 году это решение Мингорисполкома отменили. Поэтому пока ему ничего не угрожает.

За коттедж просят 320 тысяч долларов.

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