«Здоровая самооценка появляется только тогда, когда ребенок знает свои достоинства и недостатки» 20.04.2023, 14:01

Как две молодые мамы из Минска создали детский центр.

Светлана Олейник и Анна Горская познакомились на курсах для беременных, а через три года открыли центр раннего развития детей «Вавёркi». Как мамы, они протестировали все подобные развивашки в городе. Но, будучи педагогами по образованию, были огорчены тем, что детей по-прежнему обучают «совковым» методом. Девушки рассказали изданию Probusiness, как из декретниц планируют вырасти до бизнесвумен и с какими трудностями столкнулись при создании своего центра.

«У нас одинаковые взгляды на образование детей»

До декрета Анна преподавала физику в белорусскоязычной гимназии. Светлана успела поработать педагогом-психологом в государственном детском саду, но стандартный подход к любимому делу ей не понравился. Поэтому она решила сменить сферу и выучилась на экономиста-логиста.

Девушки познакомились в школе для беременных «Первая Ласточка», куда их записали мужья. Кстати, именно основатели курсов вдохновили девушек на общее дело. Те тоже являются подругами. Анна вспоминает: Светлана зацепила ее тем, что задавала много вопросов. Сразу признала в ней умного человека. С беседы за чашкой чая началась дружба, которая доросла до бизнеса.

— У нас одинаковые взгляды на образование детей, — говорит Светлана. — Мы посетили многие детские студии развития в городе, но нам показалось, что 80% занятий были скучными, педагогам было все равно, получается ли у детей, интересно ли им. Приходилось обыгрывать задания, чтобы заинтересовать ребенка.

А хотелось прийти туда, где за тебя все придумают и подготовят.

Ведь у любой мамы, сколько бы она самостоятельно ни занималась с ребенком, ресурсы истощаются. В декрете так хочется общения, а не только «агу».

— За три года мы прошли глубокую трансформацию. К концу декрета каждая из нас поняла, что не вернется туда, где работала. — признается Анна. — Никогда раньше тема совместного бизнеса в разговорах не всплывала, но, как оказалось, каждая думала, что было бы здорово открыть что-то свое в сфере, в который мы обе разбираемся и продолжаем обучаться. Когда мы озвучили свои желания, решение пришло в один миг. Мы даже не думали — просто сказали «давай».

«Все занятия тестируются на собственных детях»

Девушки вспоминают, что после этого разговора, они перестали спокойно спать. Анна и Светлана планировали создать центр раннего развития для дошкольников. По их мнению, именно этот возраст является самым важным для ребенка:

— В этот период нужно научить ребенка интересоваться миром. Уровень образования, к сожалению, снижается. Хороших педагогов становится меньше. Поэтому важно заложить крепкий фундамент развития ребенка, чтобы он мог находить знания самостоятельно. Плоды трудов будут видны позже: в детском саду, школе. Одному ребенку, чтобы понять параграф по физике, нужно будет пять раз его прочитать и проработать с репетитором, а другому — послушать на уроке и пробежаться по тексту дома, — уверяет Анна, у которой есть опыт работы со школьниками. — Наша миссия состоит в том, чтобы вырастить думающее поколение. На данный момент именно мы отвечаем за эту задачу. Это наша социальная ответственность — как матерей и педагогов, предпринимателей.

Мужья поддержали девушек и активно помогают им в реализации проекта. Предпринимательницы отмечают, что членами команды являются собственные дети, на них тестируются все занятия. Программу Аннна и Светлана составляют, основываясь на исследованиях в нейропсихологии.

— Нейропсихология объясняет, как работают полушария детей, как заложить в нем определенные знания и умения.

Вообще, изначально мы рассматривали варианты работы по франшизе. Искали центры на белорусском и российском рынках, запрашивали конспекты занятий.

Эти программы были устаревшими: нет креатива, общения, — вспоминает Анна. — Помню в одном задании нужно было, чтобы ребенок дул на перышко. В реальности малышу будет интересно этим заниматься минуту, а в конспекте уделялось ползанятия.

В итоге Анна и Светлана решили, что будут разрабатывать методику самостоятельно. Писали конспекты по ночам и думали над тем, как их запатентовать, а позже продавать другим подобным центрам — запрос на это уже есть. На этом девушки и планируют строить бизнес, а студия сейчас, скорее, способ реализовать себя.

— На просчитывание бюджета ушло все лето. Первоочередной задачей было найти помещение с правильной локацией — в густонаселенном районе с большим количеством детей. Мы сами переехали в «Минск Мир», а тут много молодых семей с детьми. Особых требований к помещению не было. Искали что-то просторное, и светлое, и, поскольку работаем с малышами, недалеко должен находится туалет. Для учебной деятельности 6 человек этого пространства нам вполне хватило. Здесь есть и игровая зона, и место для занятий, — считает Светлана.

Первое время работали себе в убыток, а потом стали жестче просчитывать экономику

Чтобы обустроить 33 квадратных метра, семьям пришлось потратить немало времени и средств.

— Мы планировали вложить в студию 10 тысяч долларов, но потратили $ 11.600. В эту сумму вошла мебель, реклама, аренда помещения до открытия и первый месяц работы. Вместе с коммуналкой отдаем за помещение около 1400 белорусский рублей в месяц, но все зависит от курса валют (рассчет идет в рублях, но арендодатели иногда пересматривают ставку из-за резких скачков), — рассказывает Анна. — Большие суммы уходят на материальную базу: баночки, клей, фломастеры, lego, кубики, машинки — все раздаточные материалы, которые есть на руках у каждого ребенка. Сперва мы придумываем идею занятия, а потом смотрим, что нужно купить.

Одно занятие в центре стоит 20 белорусских рублей. Порой закупки для одного урока превышали даже эту цифру. Получалось, что девушки работали себе в убыток. Но в конце концов научились говорить друг другу «Стоп».

— Аня у нас очень креативный человек, ее сложно остановить. Я же — прагматик, — с улыбкой отмечает Светлана.

Сегодня молодые предпринимательницы получают среднестатистическую зарплату. Отбить вложенную в центр сумму они планируют через год. Методом проб и ошибок их команда смогла привлечь аудиторию за несколько месяцев.

— До дня открытия мы летали в облаках, думали, что к нам сразу придет толпа. В сентябре я жила с ощущением, что мы похоронили свои деньги, — вспоминает Анна. — Тут нам пришлось разбираться в рекламе. У Светланы муж работает маркетологом, у меня — руководитель SEO-студии. Они сделали нам современный сайт и хорошо продвинули его. Помогли наладить работу с CRM. Так же они нас представляли в социальных сетях, запускали таргетинг, занимались рекламой в телеграм-каналах.

Мы перепробовали все: от рекламы у блогеров до расклейки объявлений на детских площадках.

Но когда у тебя хороший продукт, самый большой выхлоп приносит все-таки сарафанное радио. Хотя мы понимаем, что сарафанное радио — это не масштабируемый канал привлечения клиентов и поэтому в продвижении делаем упор на Instagram и свой сайт.

В базе у девушек уже больше 150 учеников. Сюда входят и постоянные посетители и те, кто периодически посещает центр. На данный момент в центре проводятся развивающие занятия. У каждой группы занятия проходят два раза в неделю. Помимо этого, существует и лист ожидания с контактами тех, кто хотел бы начать заниматься. Спустя год девушки запустили еще 2 направления: английский язык и логопедия.

«Мы мечтаем со временем открыть целую сеть центров»

— Мы мечтаем со временем открыть целую сеть центров, — делится планами Светлана. — Но бурно развиваться очень мешал коронавирус. Если бы не он — студия бы уже цвела. Тем не менее, с нового учебного года планируем расширятся, т.к. уже физически не можем вместить всех желающих посещать наши занятия. На данный момент, мы в поисках подходящего помещения.

В центре Анна и Светлана по отдельности отвечают за определенную область. Это помогает не только делегировать задачи, но и избежать ссор. Еще на берегу они договорились, что не будут мешать работать друг другу.

— За все время мы ни разу не ругались. Можем спорить, но принимаем аргументы. Понимаю, что без нее я не справлюсь, а она не справится без меня, — подытоживает Анна.

Девушки готовы к расширению, но признаются, что боятся за качество своих услуг. Поэтому обещают щепетильно подходить к поиску преподавателей и в будущем:

— Хотим найти людей, которые будут видеть в этом больше, чем работу. Кандидат должен иметь педагогическое образование, знать тонкости детской психики, чтобы все правильно преподносить ребенку. Он должен понимать, что недостаточно сказать ребенку «Молодец». Все эти слова: «умница», «молодец», «отлично» — клише, которые не оценивают достижения.

Здоровая самооценка появляется только тогда, когда ребенок знает свои достоинства и недостатки. Нужно подчеркнуть, что он ровно нарисовал линию или не вылез за контур.

Когда ребенок пойдет в школу, учителю будет сложно обесценить его труд, сказав, что он криво рисует, — аргументирует Светлана.

Кстати, коронавирус подтолкнул девушек к развитию бизнеса за пределами их центра. Они решили запустить боксы, в которых есть задания и все необходимые материалы для самостоятельных занятий с ребенком дома.

— Сейчас только таким образом мы можем дать знания всем, кто живет не в Минске или не может посещать занятия в центре. У нас два типа боксов: от года до двух лет и от двух до трех. В наборе — программа тематических занятий. Мы создали инструкцию, чтобы каждая мама без педагогического образования смогла провести урок, — отмечает Анна.

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