Экс-спичрайтер Путина: Вчерашние сторонники «порвут» главу Кремля на части 1 20.04.2023, 14:00

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Аббас Галлямов

Названы события, которые приведут к резким переменам в РФ.

Российскому диктатору Владимиру Путину будет гораздо сложнее удержать власть в стране-агрессоре России после того, как Украина деоккупирует Крым. Для россиян это будет очень очевидным и сокрушительным поражением. Такого Путину могут не простить, и вчерашние последователи «порвут его на части».

Диктатор РФ и сейчас уже слаб, но эта слабость еще не так очевидна. А вот потеря оккупированного Крыма станет для него сокрушительным поражением. Такое мнение высказал российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью «Главреду».

«Все окончательно поймут, что Акела промахнулся, а когда Акела промахивается, его рвут на части вчерашние последователи. Сейчас ослабление Путина не является очевидным для всех. События на войне развиваются не слишком удачно для России, но пока сокрушительного поражения нет. Это события, которые можно назвать тактическим проигрышем – от крушения крейсера «Москва» до потери Херсона. А вот потеря Крыма станет уже сокрушительным поражением», – отмечает Галлямов.

Путин после потери Крымского полуострова столкнется со сложностями в удержании власти. По словам российского политолога, диктатор РФ всё еще будет иметь шанс удержать власть в своих руках – такого варианта событий исключать нельзя. Однако у россиян уже не останется ни капли уважения к диктатору.

«Я не могу полностью исключать сценария, при котором Путину в такой ситуации удастся временно удержать власть. Однако произойдет полная десакрализация власти Путина в глазах элит и избирателей. Путин станет никем и потеряет даже остатки уважения. Заменить силу жестокостью ему будет трудно. Это будет выглядеть неубедительно», – сказал Галлямов.

По словам политолога, есть очень большой шанс, что потеря Крыма станет для Путина тотальным фиаско.

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