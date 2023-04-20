В Беларуси определили земли, которые не предоставят в частную собственность 20.04.2023, 14:02

1,026

Перечень.

В Беларуси определен перечень территорий, земельные участки на которых не подлежат предоставлению в частную собственность, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Соответствующее постановление Совмина (№257 от 17 апреля 2023-го) устанавливает перечень таких деревень, садоводческих товариществ и других населенных пунктов. Так, в частную собственность не будут передаваться те земли, где есть залегание разведанных месторождений ископаемых.

Например, в Минском районе к таким землям отнесли западную часть деревни Боровляны, восток деревни Юхновка, а еще земли в деревнях Королев Стан, Слободщина, Ефимово, Пересека, Дергаи, Цесино, Зацень, северную часть деревни Марьяливо и агрогородок Михановичи.

Более подробный перечень деревень и земель по всей Беларуси смотрите в самом постановлении.

Как уточнили в Госкомитете по имуществу, новое постановление с включенным перечнем сделало его более доступным всем заинтересованным, а также повысило открытость и прозрачность значимой информации для бизнеса и граждан.

Документ вступает в силу с 20 апреля 2023-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».