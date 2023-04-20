Европарламент призвал освободить Навального и Кара-Мурзу 1 20.04.2023, 14:01

Принята резолюция.

Европарламент в четверг, 20 апреля, принял резолюцию с требованием немедленного освобождения Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального, а также все остальных политических заключенных в России. Депутаты подчеркнули, что здоровье Владимира Кара-Мурзы и Алексея Навального быстро ухудшается из-за жестокого обращения и отсутствия надлежащей медицинской помощи: у Кара-Мурзы диагностирована полиневропатия, а у Навального — подозрение на отравление. Европейские парламентарии напомнили о международных обязательствах России, в частности, в отношении доступа заключенных к медицинскому обслуживанию, адвокатам и общению с семьями, передает DW.

Парламент ЕС в Страсбурге призвал Совет ООН по правам человека расследовать случаи жестокого заключения под стражу, пыток и убийств политических оппонентов в России.

По мнению парламентариев, Совет Европейского Союза должен ввести жесткие санкции в рамках глобального режима санкций ЕС в области прав человека («закон Магнитского Евросоюза») в отношении российских судей, прокуроров и других лиц, ответственных за произвольные преследования, задержания и пытки в контексте политически мотивированных судебных процессов.

Депутаты призвали Брюссель сотрудничать с Лондоном для освобождения Кара-Мурзы

К странам ЕС парламентарии обратились с призывом предоставлять гуманитарные визы и другую поддержку российским диссидентам, которым грозит политическое преследование. Кроме того, депутаты просят Евросоюз и Великобританию координировать усилия по освобождению Владимира Кара-Мурзы.

Диппредставительствам ЕС и входящих в него стран следует "продолжать внимательно следить за судебными разбирательствами в отношении политических оппонентов и условиями их содержания в тюрьмах" России, сказано в резолюции.

В голосовании участвовали 553 депутата, из них резолюцию поддержали 508, 14 высказались против, 31 человек воздержался.

Европарламент отметил, что российский режим неуклонно усиливает репрессии против населения и политических оппонентов, сравнив это с «показательными процессами сталинской эпохи». «Жестокое обращение кремлевского режима с российскими гражданами является уголовным нарушением прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, и может быть приравнено к преступлению против человечности», - сказано в резолюции.

Депутаты выразили солидарность с Владимиром Кара-Мурзой, его женой Евгенией, его семьей и со всеми храбрыми россиянами, которые, «несмотря на массовые репрессии и тяжелые последствия, все же находят в себе мужество говорить правду и отстаивать общечеловеческие ценности».

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