Борислав Береза: У Путина остались лишь одни «паркетные генералы» 1 20.04.2023, 14:08

Борислав Береза

Кремль сотрясает от внутренних конфликтов и противоречий.

В России разразился новый скандал: ФСБ занялась сотрудниками московской полиции, которые сливали данные российских силовиков.

К чему приведет конфликт между двумя силовыми ведомствами? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой.

— Хочу напомнить, что конфликт между российскими силовиками идет со времен СССР. Когда-то КГБ конфликтовало с МВД. Был даже очень громкий скандал, когда произошло убийство сотрудниками милиции сотрудника КГБ. Поэтому ничего нового под Луной нет. В России, приверженке Советского Союза, это нормальная традиция.

Идет борьба за власть, финансовые потоки. В России власть — это контроль финансовых потоков. Обычная мафиозная структура борется с другой мафиозной структурой. Все, что мы видим сейчас, подчеркну, это конфликт из-за денег. Других конфликтов в России не существует.

У них нет идеологии, моральных принципов, попыток навести порядок и восстановить справедливость. Цель одна — сесть на потоки и контролировать деньги.

— Российский военный пропагандист Яремчук заявил, что главарь «Вагнера» Евгений Пригожин общается с российскими генералами с помощью гонцов . Почему внутри российской армии возрастает уровень конфликтности?

— Я бы сказал, что здесь, скорее, выдают желаемое за действительное. Дело в том, что Пригожин осознает, что в данный момент он отрезан от двух ресурсов. Первый — возможность пополнять свою частную военную компанию «Вагнер». Его Шойгу отодвинул от возможности набора наемников на зонах и в тюрьмах. Сейчас этим занимаются люди Шойгу, формируя свои такие же отряды. Второе — ему не дают нормальное финансирование и обеспечение оружием.

Пригожин пытается восстановить свой статус, осознавая, что в России, как только ты теряешь свой вес и статус, то тебя просто сжирают. Поэтому он делает информационные вбросы, пытается коммуницировать с кем-то в армии хотя в основном военные, мягко говоря, его ненавидят. Подчеркну, мягко говоря.

Конфликт Пригожина с российским Генштабом именно и трансформировался в то, что сейчас происходит с главарем «Вагнера». Он проиграл этот конфликт и сейчас ищет варианты выхода из него без потери лица и своего статуса. Не получится. Его сливают. Пригожин останется в каком-то маргинализованном статусе примерно как сейчас Гиркин.

Рассчитывать на будущее Пригожин может только присоединившись к кому-то. Его личный проект уже закончился. В данный момент он пытается найти себе место под российским солнцем.

—Осознают ли российские командиры, как на самом деле выглядят из-за таких моментов в глазах своих подчиненных?

— В России командиры — традиционно офицеры. Такое понятие как офицерская честь у российских военных отсутствует. Не потому, что они не знают, что это такое, а потому, что она атрофирована. Просто смешно говорить про честь, стыд, совесть в отношении российских военных. Единственное, что их мотивирует — жажда наживы, желание выжить и карьерный рост. Все остальное для них — мелочи.

В России еще со времен 1917-го года выбит офицерский корпус. Его место заняла комиссарская сволочь. Они выросла, сменили маузеры на айфоны, но по-прежнему остались комиссарами. Для них же никаких принципов, никакой морали, совести — ничего этого нет. Поэтому они себя так и ведут. Ищут возможности, и даже если речь идет об альянсах с наемниками, они в них идут.

— Почему Путин не решается занять одну сторону конфликта и неудачно маневрирует?

— Путин не маневрирует. Для него это традиционная система баланса сдержек и противовесов. Дело в том, что пока все заняты войной друг против друга, никто не будет объединяться для того, чтобы внутренни воевать против Путина. Для него это удобная история. Пока Пригожин разбирается с Шойгу и Герасимовым., пока внутри генералы боятся принять чью-то окончательную сторону и маневрируют между всеми, понятно, что не произойдет объединения для того, чтобы свергнуть нового фюрера.

— В последнее время, несмотря на провалы в Украини, в РФ не было слышно о громких отставках или даже перестановках. Почему?

— Любая замена возможна только тогда, когда есть кандидатура. На сегодняшний день в России кандидатур нет. К тому же ранее каждое назначение приводило только к худшему результату.

Смотрите, назначили Лапина — прорыв на Харьковском направлении. Назначили Суровикина — потеряли Херсон. То есть, каждый раз новое назначения ведет к еще большему ухудшению для россиян.

Нас, украинцев, это устраивает, а вот Путина, видимо, не очень. Поэтому сейчас он оставил этих старых коней, которые борозду не портят. Правда, они и новую не проведут, но они ему удобны, понятны. Он не ищет сейчас кого-то лучше, потому что, во-первых, остались одни «паркетные генералы», а, во-вторых, он рассчитывает на лояльность действующих.

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