Российские военные начали вдвое чаще сдаваться в плен 20.04.2023, 14:14

Неожиданные подробности появились на фоне подготовки контрнаступления ВСУ.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко заявил, что российские солдаты стали вдвое чаще обращаться в центр для добровольной сдачей в плен. По мнению сотрудников организации, это непосредственно связано с подготовкой бойцов ВСУ к контрнаступлению.

Слова военного передает «Радио Свобода», в чьем эфире он выступил 20 апреля. По словам Матвиенко, пик числа обращений пришелся как раз на март 2023 года.

«Тогда мы зафиксировали более 3 тысяч обращений, и такая тенденция сохраняется и в апреле. Если сравнивать с декабрем, то в декабре 2022 года было зарегистрировано 1,5 тысяч обращений, в марте более 3 тысяч», – указал он.

Также представитель штаба назвал общую сумму оккупантов, которые предпочли сдаться в плен Украине военным преступлениям против мирных жителей. За семь месяцев работы фонда «Хочу жить» обратились 15 тысяч россиян, включая и самих военнослужащих РФ и их родственников.

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