Названа наиболее вероятная причина вспышки в небе над Гомелем и Киевом 3 20.04.2023, 14:19

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Информацию обнародовало Космическое агентство Украины.

Вечером 19 апреля в небе над белорусскими городами Гомелем и Мозырем, а также над столицей Украины Киевом был замечен неизвестный космический объект, ярко вспыхнувший на глазах очевидцев. Скорее всего это был метеорит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного космического агентства Украины .

«Вероятнее всего, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид», - говорится в сообщении.

Как отметили пресс-службе, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды. Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки, или так называемые «огненные шары».

Метеорный поток Лириды - один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали в Китае в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него планета 29 апреля. Пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной, что зафиксировали камеры наблюдения и очевидцы.

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