Известный белорусский издатель заключил контракт со Стивеном Кингом 20.04.2023, 14:27

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Стивен Кинг

Произведения Кинга переведут на белорусский язык.

Белорусский издатель Андрей Янушкевич заключил контракт с писателем Стивеном Кингом. Как пишет zerkalo.io, об этом Янушкевич сообщил на своей странице в Facebook.

«Цяпер сусветна вядомы пісьменнік — наш аўтар. Плануем выдаць як яго класічныя творы, так і найноўшыя. Выданне беларускіх перакладаў асабліва важна таму, што аўтар забараніў выдаваць свае творы ў Расіі. Гэта быў ягоны адказ на ўварванне ва Украіну. Першую кнігу плануем выдаць ужо ў гэтым годзе. Што гэта будзе? Прыходзьце на кніжную выставу ў Беластоку ў пятніцу, суботу і нядзелю і даведайцеся першымі наўпрост ад мяне».

21−23 апреля в польском Белостоке пройдет книжная выставка, в которой примут участие независимые белорусские издательства. У них будет павильон под номером 24. В субботу в 14 часов там пройдет встреча с писателем Алесем Кудрицким, автором книги «Казік з Каменнай Горкі і Вядзьмак Схаванага Горада» (жанр фэнтези 12+), которая вышла в издательстве Андрея Янушкевича, в воскресенье в 12 часов — с Владимиром Орловым. Также можно будет купить и другие опубликованные книги.

Кто такой Янушкевич и что за важный проект он делает?

Андрей Янушкевич — основатель одноименного популярного издательства, которое выпускало как современную литературу, так и классиков. Особенно оно было известно своими переводами популярной иностранной литературы на белорусский язык, например серии книг о Гарри Поттере. Многие книги издательства становились бестселлерами.

В мае 2022 года Янушкевича задержали после прихода силовиков в его книжный магазин «Кнігаўка», который в тот день только открылся. На открытие пришли пропагандисты Григорий Азаренок и Людмила Гладкая, которые возмутились историческими книгами и литературой на белорусском языке. Вслед за ними пришли силовики с обыском. В магазине изъяли сотни книг, силовики собирались проверить их на наличие экстремистских материалов.

Янушкевич отсидел 28 суток на Окрестина и был вынужден уехать из страны. В январе 2023 года его издательство лишили лицензии.

В Польше Янушкевич основал инициативу «Кнігаўка». Ее книги выходят в этой стране, но доступны для заказа в другие страны мира. Самым успешным проектом стала книга «От Паниковки до Шайбы: гайд по тусовочному Минску девяностых», о которой мы рассказывали. Ее тираж уже разошелся.

Также Янушкевич выпустил книгу Кормака Маккарти «Дарога» на белорусском языке (перевод Сержа Медведева в редакции Владя Ленкевича), книгу Антона Франтишка Брыля «Мышыныя Каляды», знаменитый роман польского писателя Шчепана Твардаха «Кароль» в переводе на белорусский Миколы Рамановского.

Среди последних новинок романы Эрнеста Хемингуэя «І ўзыходзіць сонца» и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Вялікі Гэтсбі», фэнтези Валерия Гапеева «Вольнеры. Прадвесце», «Ніколі болей. Успаміны рэпрэсаваных гарадзенцаў».

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