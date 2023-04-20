Украинские морпехи эффектно подбили российский танк с «мангалом» 1 20.04.2023, 14:26

2,560

Бронемашина взорвалась от удара миномета калибром 120 миллиметров.

Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым «мангалом».

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».