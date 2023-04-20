Украинские морпехи эффектно подбили российский танк с «мангалом»1
- 20.04.2023, 14:26
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Бронемашина взорвалась от удара миномета калибром 120 миллиметров.
Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым «мангалом».