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Украинские морпехи эффектно подбили российский танк с «мангалом»

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  • 20.04.2023, 14:26
  • 2,560
Украинские морпехи эффектно подбили российский танк с «мангалом»

Бронемашина взорвалась от удара миномета калибром 120 миллиметров.

Украинские морпехи из 35 ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского с помощью миномета калибром 120 миллиметров уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях. На записи видно, что вражеская бронемашина была оборудована для дополнительной защиты так называемым «мангалом».

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