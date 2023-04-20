Скрепы рушатся Анатолий Несмиян

20.04.2023, 14:34

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Последний митинг Чаушеску тоже поначалу не предвещал ничего особенного.

Отмена «Бессмертного полка» в России дополнилась рекомендацией профсоюзов не проводить майские массовые мероприятия на 1 мая. Где-то от них отказались, где-то они пройдут.

Думаю, что одной из немаловажных побудительных причин такого синхронного «мягкого» запрета является не столько забота о безопасности граждан (для террористического государства это выглядит буквально оксюмороном), сколько то, что власти застращали не только население, но и самих себя. Власть действительно начинает рассматривать любые стихийные массовые мероприятия как реальную угрозу. Отдельные спецмероприятия вроде путингов в Лужниках, проводимые как спецоперация, режим еще тянет, но вот рисковать полустихийным творчеством масс даже в самом безобидном формате ему уже банально страшно. А вдруг чё не так?

Кстати, да. Последний митинг Чаушеску тоже поначалу не предвещал. Я был в 90 году 1 мая на Красной площади, где толпа остановилась напротив Мавзолея и кричала сильно обидное в лицо Горбачеву. И видел, как он нервно переминался, после чего все Политбюро просто снялось с места и ушло. В общем, дело такое, непредсказуемое.

А потому реакция проста, как китайский лом - не дозволять. Правда, напрямую запретить тоже не решились, поэтому и вышло что-то очень сильно невнятное.

Анатолий Несмиян, t.me

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